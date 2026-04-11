- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Yaşlılıkta bile etkili: Bitki ağırlıklı beslenme demans riskini azaltabilir
Yeni bir araştırmaya göre, sebze, meyve ve tam tahıl ağırlıklı beslenme, ileri yaşlarda bile başlansa demans riskini düşürebilir. 11.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/uc-olumcul-hastalikla-yasayan-kadin-iyilesti-hucre-tedavisi-bagisiklik-sistemini-sifirladi-1104921710.html
16:59 11.04.2026
Bitki ağırlıklı beslenmenin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir araştırma, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Neurology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, kaliteli bitkisel gıdalarla beslenmek, ileri yaşlarda bile demans riskini azaltabiliyor.

'Sağlıklı beslenmeye başlamak için geç değil'

Araştırmaya göre, 50’li ve 60’lı yaşlarda sağlıklı beslenmeye başlayan bireylerde bile bilişsel gerileme riskinde düşüş gözlemlendi. Çalışmanın yazarı Unhee Lim, “Alzheimer ve diğer demans türlerinin riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeye başlamak için asla geç değil” ifadelerini kullandı.

Rafine şeker ve işlenmiş gıdalar riski artırıyor

Yaklaşık 93 bin kişinin katıldığı ve 10 yıl süren araştırmada, sağlıksız gıdaları azaltan bireylerin demans riskinin yüzde 11 daha düşük olduğu belirlendi. Buna karşılık, rafine tahıllar ve şekerli gıdalar gibi düşük kaliteli bitkisel besinleri daha fazla tüketen kişilerde demans riskinin yaklaşık yüzde 25 arttığı tespit edildi.
Çalışma, yalnızca bitki temelli beslenmenin değil, bu beslenmenin kalitesinin de belirleyici olduğunu ortaya koydu. David Katz, “Hem bitki ağırlıklı beslenme hem de yüksek diyet kalitesi, yaşlandıkça beyin fonksiyonlarını korumaya yardımcı olabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmada en sağlıklı besinler arasında tam tahıllar, sebzeler, meyveler, baklagiller, kuruyemişler ve bitkisel yağlar öne çıkarken; rafine tahıllar, şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar daha düşük kaliteli seçenekler olarak sınıflandırıldı.

Bitkisel ama sağlıksız diyetler risk artışıyla ilişkilendirildi

Araştırmacı Song-Yi Park ise, “Sadece bitki temelli beslenmek değil, aynı zamanda bu beslenmenin kaliteli olması da büyük önem taşıyor” dedi.
Uzmanlara göre, sağlıklı bitkisel beslenme sadece beyin sağlığıyla sınırlı kalmıyor. Önceki çalışmalar, bu tür bir diyetin diyabet, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi birçok hastalık riskini de önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koymuştu.
İğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
Üç ölümcül hastalıkla yaşayan kadın iyileşti: Hücre tedavisi bağışıklık sistemini sıfırladı
