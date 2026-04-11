Uraloğlu'ndan düşen Libya uçağına ilişkin 'sabotaj' iddialarına yalanlama: 'Şüphe uyandıracak bir belge bulunmamaktadır'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, düşen Libya uçağına ilişkin ortaya atılan sabotaj iddialarını değerlendirerek mevcut bulgular ışığında sabotaj ihtimaline... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T18:09+0300
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, düşen Libya uçağına ilişkin ortaya atılan sabotaj iddialarını değerlendirerek mevcut bulgular ışığında sabotaj ihtimaline dair herhangi bir tespit bulunmadığını dile getirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağına ilişkin sabotaj iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Genel anlamda baktığımızda bir sabotaj görmüyoruz, böyle bir tespitimiz yok. Nihai karar, Başsavcılığımızın ve kaza kırım ekiplerimizin raporu sonucunda, yargı süreciyle netleşecektir" dedi.
Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyeti taşıyan uçağın 23 Aralık 2025'te Ankara'da düşmesiyle ilgili 'Aynı hangarda, İsrail bayraklı bir uçağın bulunduğu ve sabotaj ihtimali olduğu' yönündeki iddiaların sorulması üzerine Uraloğlu, söz konusu iddiaların bilgiye dayanmadığını söyledi.
Uraloğlu, uçağın düşüşüyle ilgili kaza kırım ekipleri ve Başsavcılık tarafından yürütülen sürecin, titizlikle devam ettiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:
Bu süreç, belli aşamaları katetti ve henüz bitmedi. Kuleyle yapılan görüşmeleri ve kara kutu dediğimiz cihazların çözümlerini, pilotların kendi aralarındaki konuşmaları daha önce kamuoyuyla paylaştık. Genel anlamda baktığımızda bir sabotaj görmüyoruz, böyle bir tespitimiz yok. Nihai karar, Başsavcılığımızın ve kaza kırım ekiplerimizin raporu sonucunda, yargı süreciyle netleşecektir.
'Hava trafiği saniye saniye izleniyor'
Uraloğlu, havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, tüm hava trafiğinin takip sistemleri ve kameralarla saniye saniye izlendiğini bildirdi.
Libya uçağına, kendi personeli, mürettebatı ve yer hizmetleri verenler dışında, herhangi bir temasın olmadığına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
İddia edilen uçakla, normal havacılık prosedürlerine göre olması gerektiği kadar mesafe vardır. Şu ana kadar, ortaya konulan şüphe uyandıracak herhangi bir belge bulunmamaktadır. Lütfen kamuoyunu spekülatif iddialarla yormayalım, kafa bulandırmayalım. Biz, bu olayın üzerindeyiz ve takip etmeye devam edeceğiz.