Uraloğlu'ndan düşen Libya uçağına ilişkin 'sabotaj' iddialarına yalanlama: 'Şüphe uyandıracak bir belge bulunmamaktadır'

Uraloğlu'ndan düşen Libya uçağına ilişkin 'sabotaj' iddialarına yalanlama: 'Şüphe uyandıracak bir belge bulunmamaktadır'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, düşen Libya uçağına ilişkin ortaya atılan sabotaj iddialarını değerlendirerek mevcut bulgular ışığında sabotaj ihtimaline... 11.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-11T18:09+0300

2026-04-11T18:09+0300

2026-04-11T18:09+0300

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağına ilişkin sabotaj iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Genel anlamda baktığımızda bir sabotaj görmüyoruz, böyle bir tespitimiz yok. Nihai karar, Başsavcılığımızın ve kaza kırım ekiplerimizin raporu sonucunda, yargı süreciyle netleşecektir" dedi.Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyeti taşıyan uçağın 23 Aralık 2025'te Ankara'da düşmesiyle ilgili 'Aynı hangarda, İsrail bayraklı bir uçağın bulunduğu ve sabotaj ihtimali olduğu' yönündeki iddiaların sorulması üzerine Uraloğlu, söz konusu iddiaların bilgiye dayanmadığını söyledi.Uraloğlu, uçağın düşüşüyle ilgili kaza kırım ekipleri ve Başsavcılık tarafından yürütülen sürecin, titizlikle devam ettiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:'Hava trafiği saniye saniye izleniyor'Uraloğlu, havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, tüm hava trafiğinin takip sistemleri ve kameralarla saniye saniye izlendiğini bildirdi.Libya uçağına, kendi personeli, mürettebatı ve yer hizmetleri verenler dışında, herhangi bir temasın olmadığına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

libya

ankara

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, libya, ankara, i̇srail, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı