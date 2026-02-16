https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/libya-askeri-heyetini-tasiyan-ucagin-dusmesiyle-ilgili-sorusturmada-kaza-kirim-raporu-bekleniyor-1103534883.html

Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturmada kaza kırım raporu bekleniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçakla ilgili soruşturmada kaza kırım raporunun dosyaya henüz sunulmadığını açıkladı. 16.02.2026

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kaza kırım raporunun dosyaya henüz gelmediği vurgulandı. Soruşturmada gelinen aşamalar açıklandıBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, 23 Aralık 2025'te, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yerel saatle 20.17'de kalkan ve Libya Genelkurmay Kurmay ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın yerel saatle 20.38'de radarlardan kaybolduğu ve Haymana'da düştüğü olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı anımsatıldı. Libya Başsavcılığında yürütülen soruşturmada görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı yapılarak, uluslararası antlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımı yapıldığı belirtilen açıklamada, karşılıklı olarak soruşturmalarda gelinen aşamaların değerlendirildiği aktarıldı.Kaza kırım raporunun ise soruşturma dosyasına henüz sunulmadığı kaydedildi. Ne olmuştu?Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025'te Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüş, Al Haddad ve beraberindeki askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin başlattığı soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.Soruşturma kapsamında uçağın düştüğü bölgede güvenlik çemberi oluşturulmuş, uçak enkaz parçaları ve kara kutu muhafaza altına alınmıştı.

