Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bin 200 militan etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi işletmelerinin ve militanları besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
12:34 11.04.2026 (güncellendi: 12:36 11.04.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi işletmelerinin ve militanları besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin 200 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, insansız hücumbotlarının ve uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerler ile Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.200 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca 19 zırhlı savaş aracı ve bir çoklu roketatar imha edildi.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 12 güdümlü uçak bombasını ve 259 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.