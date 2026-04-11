ABD İran'ın teklifini kabul etti
ABD ile İran arasında gerilimi düşürebilecek kritik bir gelişme yaşandı. İranlı bir yetkiliye göre Washington, müzakerelerin başlaması için Tahran’ın şartını... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T12:18+0300
2026-04-11T12:20+0300
ABD İran'ın teklifini kabul etti

12:18 11.04.2026 (güncellendi: 12:20 11.04.2026)
© REUTERS Dado RuvicHürmüz Boğazı
ABD ile İran arasında gerilimi düşürebilecek kritik bir gelişme yaşandı. İranlı bir yetkiliye göre Washington, müzakerelerin başlaması için Tahran’ın şartını kabul ederek dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmayı kabul etti. Adım, diplomatik sürecin yeniden canlanabileceğine işaret ediyor.
ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilimde diplomatik süreci yeniden başlatabilecek önemli bir eşik aşıldı. İranlı bir yetkilinin açıklamasına göre, ABD yönetimi, Tahran’ın müzakere şartı olarak sunduğu dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması talebini kabul etti.
Bu gelişme, taraflar arasında doğrudan ya da dolaylı görüşmelerin başlaması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tahran’ın ön şartı karşılık buldu

İran tarafı, müzakere sürecine girmek için öncelikle yurtdışında bulunan dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyordu. İranlı yetkili, Washington’un bu şartı kabul ettiğini ve sürecin ilerlemesi için somut adımların atılacağını ifade etti.
Uzmanlara göre bu karar, İran’ın müzakere masasına oturması açısından belirleyici bir dönüm noktası olabilir.
Dünya'nın gözü bu masada: ABD heyeti, İran ile müzakere için Pakistan'da
