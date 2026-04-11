ABD İran'ın teklifini kabul etti

ABD ile İran arasında gerilimi düşürebilecek kritik bir gelişme yaşandı. İranlı bir yetkiliye göre Washington, müzakerelerin başlaması için Tahran’ın şartını... 11.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-11T12:18+0300

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilimde diplomatik süreci yeniden başlatabilecek önemli bir eşik aşıldı. İranlı bir yetkilinin açıklamasına göre, ABD yönetimi, Tahran’ın müzakere şartı olarak sunduğu dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması talebini kabul etti.Bu gelişme, taraflar arasında doğrudan ya da dolaylı görüşmelerin başlaması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.Tahran’ın ön şartı karşılık bulduİran tarafı, müzakere sürecine girmek için öncelikle yurtdışında bulunan dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyordu. İranlı yetkili, Washington’un bu şartı kabul ettiğini ve sürecin ilerlemesi için somut adımların atılacağını ifade etti.Uzmanlara göre bu karar, İran’ın müzakere masasına oturması açısından belirleyici bir dönüm noktası olabilir.

