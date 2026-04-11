Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/ukrayna-paskalya-ateskesini-ihlal-etti-iha-saldirisinda-biri-bebek-3-kisi-yaralandi-1104944305.html
Ukrayna, Paskalya ateşkesini ihlal etti: İHA saldırısında biri bebek 3 kişi yaralandı
Ukrayna, Paskalya ateşkesini ihlal etti: İHA saldırısında biri bebek 3 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesi Valisi Aleksandr Hinşteyn, Ukrayna'nın Paskalya ateşkesini ihlal ederek Kursk bölgesindeki bir benzin istasyonuna İHA saldırısı düzenlediğini... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T19:16+0300
2026-04-11T19:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksandr hinşteyn
kursk bölgesi
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104944118_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_4922421957eb014d88f13fac6972a7d2.jpg
Kursk Bölgesi Valisi Aleksandr Hinşteyn, MAX üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Paskalya ateşkesini ihlal ederek Kursk bölgesine bağlı Lgov kentindeki bir benzin istasyonuna İHA saldırısı düzenlediğini, biri bir yaşında bebek olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığını belirtti.Vali, yaralananlar arasında bebeğin annesinin de bulunduğunu, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.Ayrıca, Belgorod bölgesinde de saldırılar sonucu iki sivilin yaralandığı aktarıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesi bugün saat 16.00’da yürürlüğe girdi ve yarın gün sonuna kadar geçerli olacak. Moskova, Kiev'in de ateşkese uyarak askeri faaliyetlerini durdurmasını beklediğini açıklamış, ancak Rus birliklerine, karşı taraftan gelebilecek olası provokasyonları önlemeye hazır olmaları talimatı vermişti.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın ateşkes rejimine uyacağını söylemişti.
kursk bölgesi
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104944118_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_d0537d282b556093b4f2396c49b5bcda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleksandr hinşteyn, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, vladimir zelenskiy
aleksandr hinşteyn, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, vladimir zelenskiy

Ukrayna, Paskalya ateşkesini ihlal etti: İHA saldırısında biri bebek 3 kişi yaralandı

19:16 11.04.2026
© Foto: Aleksander Hinşteyin/MAX — Kursk Bölgesine İHA saldırısı
Kursk Bölgesine İHA saldırısı - Sputnik Türkiye, 11.04.2026
© Foto: Aleksander Hinşteyin/MAX
Abone ol
Kursk Bölgesi Valisi Aleksandr Hinşteyn, Ukrayna'nın Paskalya ateşkesini ihlal ederek Kursk bölgesindeki bir benzin istasyonuna İHA saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucunda biri bir yaşında bebek olmak üzere 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
Kursk Bölgesi Valisi Aleksandr Hinşteyn, MAX üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Paskalya ateşkesini ihlal ederek Kursk bölgesine bağlı Lgov kentindeki bir benzin istasyonuna İHA saldırısı düzenlediğini, biri bir yaşında bebek olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Bugün düşmana ait insansız hava aracı Lgov kentindeki bir akaryakıt istasyonuna saldırdı. İlk bilgilere göre, aralarında başından şarapnel parçasıyla yaralanan bir yaşındaki bir bebeğin de bulunduğu üç kişi yaralandı. Düşmanın bu alçakça saldırısı saat 16:00'dan sonra gerçekleşti.
Vali, yaralananlar arasında bebeğin annesinin de bulunduğunu, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Ayrıca, Belgorod bölgesinde de saldırılar sonucu iki sivilin yaralandığı aktarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesi bugün saat 16.00’da yürürlüğe girdi ve yarın gün sonuna kadar geçerli olacak. Moskova, Kiev'in de ateşkese uyarak askeri faaliyetlerini durdurmasını beklediğini açıklamış, ancak Rus birliklerine, karşı taraftan gelebilecek olası provokasyonları önlemeye hazır olmaları talimatı vermişti.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın ateşkes rejimine uyacağını söylemişti.
Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirilen Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
UKRAYNA KRİZİ
13:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
