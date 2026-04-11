Ukrayna, Paskalya ateşkesini ihlal etti: İHA saldırısında biri bebek 3 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Kursk Bölgesi Valisi Aleksandr Hinşteyn, Ukrayna'nın Paskalya ateşkesini ihlal ederek Kursk bölgesindeki bir benzin istasyonuna İHA saldırısı düzenlediğini... 11.04.2026, Sputnik Türkiye

Kursk Bölgesi Valisi Aleksandr Hinşteyn, MAX üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Paskalya ateşkesini ihlal ederek Kursk bölgesine bağlı Lgov kentindeki bir benzin istasyonuna İHA saldırısı düzenlediğini, biri bir yaşında bebek olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığını belirtti.Vali, yaralananlar arasında bebeğin annesinin de bulunduğunu, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.Ayrıca, Belgorod bölgesinde de saldırılar sonucu iki sivilin yaralandığı aktarıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesi bugün saat 16.00’da yürürlüğe girdi ve yarın gün sonuna kadar geçerli olacak. Moskova, Kiev'in de ateşkese uyarak askeri faaliyetlerini durdurmasını beklediğini açıklamış, ancak Rus birliklerine, karşı taraftan gelebilecek olası provokasyonları önlemeye hazır olmaları talimatı vermişti.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın ateşkes rejimine uyacağını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/rusya-savunma-bakanligi-175-rus-esir-asker-geri-getirildi-1104940004.html

