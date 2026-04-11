Rusya Savunma Bakanlığı: 175 Rus esir asker geri getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 175 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 175 savaş... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T13:44+0300
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası gerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “11 Mart 2026 tarihinde, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 175 Rus asker geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 175 savaş esiri teslim edildi” ifadesi kullanıldı.
Takasın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) aracılığı ile hayata geçirildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.