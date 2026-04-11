Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: 175 Rus esir asker geri getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 175 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 175 savaş... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T13:44+0300
2026-04-11T13:42+0300
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Sputnik / Mihail VoskresenskiyKiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirilen Rus askerler
Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirilen Rus askerler
© Sputnik / Mihail Voskresenskiy
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 175 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 175 savaş esirinin teslim edildiğini belirtti.
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası gerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “11 Mart 2026 tarihinde, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 175 Rus asker geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 175 savaş esiri teslim edildi” ifadesi kullanıldı.
Takasın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) aracılığı ile hayata geçirildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bin 200 militan etkisiz hale getirildi
12:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала