Trump’tan enerji mesajı: 'Boş petrol tankerleri ABD’ye yöneliyor'
ABD Başkanı Donald Trump, çok sayıda boş petrol tankerinin ABD’ye doğru yola çıktığını açıkladı. Trump, ülkenin petrol ve gaz kapasitesine dikkat çekerek “En... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T14:56+0300
14:56 11.04.2026 (güncellendi: 15:02 11.04.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, çok sayıda boş petrol tankerinin ABD’ye doğru yola çıktığını açıkladı. Trump, ülkenin petrol ve gaz kapasitesine dikkat çekerek “En kaliteli enerji kaynaklarına sahibiz” mesajı verdi. Trump, bu mesajı ABD ve İranlı heyetlerin ateşkes görüşmeleri için Pakistan'da bir araya geldikleri sırada paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, enerji piyasalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda büyük petrol tankerinin boş şekilde ABD’ye doğru hareket ettiğini söyledi.
Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamasında Trump, söz konusu tankerlerin ABD’ye gelerek petrol ve doğal gaz yüklemesi yapacağını belirtti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Şu anda, dünyanın en büyüklerinden bazıları da dahil olmak üzere, tamamen boş çok sayıda petrol tankeri, dünyanın en iyi ve en “kaliteli” petrolünü (ve gazını) yüklemek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne doğru yol almaktadır. Elimizde, en büyük iki petrol ekonomisinin toplamından daha fazla petrol var – üstelik kalitesi de daha yüksek. Sizi bekliyoruz. Hızlı bir dönüş bekliyoruz!