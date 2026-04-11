İran görüşmeleri öncesi İslamabad’da kritik trafik: JD Vance Pakistan Başbakanı ile buluştu, Tahran şartlarını iletti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in görüşmesi sürerken, İran tarafının da İslamabad üzerinden mesajlarını ilettiği... 11.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-11T15:16+0300

İran ile ABD arasında yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri öncesinde diplomasi trafiği İslamabad’da yoğunlaştı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelirken, İran tarafının da taleplerini Pakistan üzerinden ilettiği bildirildi.Pakistan Başbakanlığı’nın açıklamasına göre, JD Vance ile Şahbaz Şeriz arasında geçen görüşmede bölgesel gerilim ve planlanan müzakereler ele alındı. Şerif, İran ve ABD heyetlerinin yapıcı diyalog sürecine bağlılığını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, görüşmelerin kalıcı barış için “kilometre taşı” olmasını umduğunu ifade etti. Pakistan’ın, bölgesel istikrar için taraflara destek vermeye hazır olduğu vurgulandı.ABD heyetinde Vance’e, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner da eşlik etti.İran şartlarını ilettiÖte yandan İran devlet televizyonuna konuşan bir muhabir, Tahran’ın önerileri ve şartlarının Pakistan Başbakanı Şerif’e iletildiğini aktardı. Haberde, İran’ın şartları arasında Hürmüz Boğazı’nın statüsü, savaş tazminatlarının ödenmesi, İran’ın yurt dışındaki bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması ve bölge genelinde ateşkes sağlanması yer aldı.İran devlet televizyonu ayrıca, İran müzakere heyetinin de Şerif ile ayrı bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.İran heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştüABD ile müzakereler için Pakistan’da bulunan İran müzakere heyeti de, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi da yer aldı.AA: Müzakereler başladıÖte yandan Pakistanlı kaynaklar, Anadolu Ajansı’na yaptıkları değerlendirmede, ABD ile İran arasındaki temasların Pakistanlı aracılar üzerinden başlatıldığını öne sürdü. AA'ya konuşan kaynak, "İki heyetin ne zaman yüz yüze görüşeceğini şu anda söyleyemem. Şu anda Pakistanlı yetkililer ile görüşüyorlar" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

