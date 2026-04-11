Trump: İran’la yapılacak anlaşmanın ilk maddesi nükleer silahtan vazgeçmesi olacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "iyi bir anlaşma"nın ilk maddesinin Tahran'ın nükleer silah elde etmekten kesin olarak vazgeçmesi olması gerektiğini söyledi... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T01:22+0300
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la “iyi bir anlaşma”nın ilk maddesinin Tahran’ın nükleer silah elde etmekten kesin olarak vazgeçmesi olması gerektiğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin de İran’la anlaşma olsun ya da olmasın “yakında yeniden açılacağını” öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la olası bir anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, gazetecilerin “Sizin için iyi bir anlaşmanın ilk maddesi ne olurdu?” sorusuna, “Her şeyden önce, nükleer silahtan vazgeçmeleri” yanıtını verdi.
Trump, bu değerlendirmesini, Tahran yönetiminin defalarca nükleer silah sahibi olma niyetinde olmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen yineledi.
ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı üzerinden yürüyen deniz ticaretine de değinerek, İran’la yapılacak bir anlaşmanın boğazı “otomatik olarak” açacağını ifade etti. Trump, “Hürmüz Boğazı otomatik olarak açılacak” dedi.
Trump, boğazın seyrüsefere yeniden açılmasının İran’ın tutumuna bağlı olmadığını belirterek, “Boğazı, İran’la birlikte ya da onlarsız açacağız, ama açılacak” ifadesini kullandı.