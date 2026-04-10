Pakistan Başbakanı Şerif: Ya tamam ya devam
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da yarın başlaması planlanan ABD-İran görüşmelerinin, haftalardır süren Orta Doğu çatışmasında kalıcı bir ateşkese... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran liderlerinin İslamabad’da yapılacak ateşkes görüşmelerine katılacağını doğruladı.Başbakan Şerif, ulusa sesleniş konuşmasında, “Samimi davetime karşılık olarak her iki ülkenin liderlikleri İslamabad’a geliyor. Burada barışın tesisine yönelik müzakereler gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.Şerif, ''Görüşmelerin bu aşaması, kalıcı bir ateşkes için tamam ya da devam anıdır'' açıklamasında bulundu.
23:14 10.04.2026
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad’da yarın başlaması planlanan ABD-İran görüşmelerinin, haftalardır süren Orta Doğu çatışmasında kalıcı bir ateşkese ulaşılması açısından 'ya tamam ya devam' niteliğinde olduğunu söyledi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran liderlerinin İslamabad’da yapılacak ateşkes görüşmelerine katılacağını doğruladı.
Başbakan Şerif, ulusa sesleniş konuşmasında, “Samimi davetime karşılık olarak her iki ülkenin liderlikleri İslamabad’a geliyor. Burada barışın tesisine yönelik müzakereler gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.
Şerif, ''Görüşmelerin bu aşaması, kalıcı bir ateşkes için tamam ya da devam anıdır'' açıklamasında bulundu.
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
