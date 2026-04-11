Putin’den uzay sektörü mesajı: Sorunlara rağmen Rus kozmonotiği kendine güveniyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 12 Nisan’da kutlanan Kozmonotlar Günü öncesinde Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov’la... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T20:23+0300
dünya
vladimir putin
kremlin
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
rusya
kozmonotlar günü
roscosmos
rusya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 12 Nisan’da kutlanan Kozmonotlar Günü öncesinde Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov’la Kremlin’de bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kozmonotlar Günü öncesi Roskosmos Başkanı Dmitriy Bakanov ile Kremlin’de bir araya gelerek kozmonotlar ve uzay alanı çalışanlarını tebrik etti. Putin, 17 fırlatma ve 97 uyduyla geçen yılın sektör için “genel olarak pozitif” geçtiğini, gelirlerin de yüzde 10 artarak 500 milyar rubleyi aştığını söyledi.
Her şeyden önce sizi ve tüm kozmonotlarımızı, uzay faaliyetleriyle geçmişte ve bugün ilişkisi olan herkesin bayramını kutlamak istiyorum. Bu yıl aynı zamanda Yuriy Alekseyeviç Gagarin’in uçuşunun 65. yılını da kutluyoruz.
Rus lider, biriken çeşitli yapısal sorunlara rağmen Rusya’nın uzay sektörünün genel olarak “kendinden emin” durumda olduğunu vurguladı.
Putin, 2025 yılının uzay endüstrisi açısından olumlu geçtiğini belirterek, “Geçen yıl genel olarak sektör için pozitif geçti: 17 fırlatma gerçekleştirildi, 97 uzay aracı yörüngeye yerleştirildi. Konsolide gelir de yüzde 10 artarak 500 milyar rubleyi aştı, hatırladığım kadarıyla 508 milyar rubleye ulaştı” ifadelerini kullandı.
Görüşmede, Rus uzay programının mevcut durumu, yeni fırlatmalar, uydu takımyıldızının geliştirilmesi ve ileriye dönük projeler üzerinde de duruldu. Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya’nın uzay alanında hem insanlı uçuşlar hem de bilimsel ve ticari faaliyetler konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.