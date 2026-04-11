https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/putinden-uzay-sektoru-mesaji-sorunlara-ragmen-rus-kozmonotigi-kendine-guveniyor-1104945087.html

Putin’den uzay sektörü mesajı: Sorunlara rağmen Rus kozmonotiği kendine güveniyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da 12 Nisan'da kutlanan Kozmonotlar Günü öncesinde Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov'la... 11.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-11T20:23+0300

dünya

vladimir putin

kremlin

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

rusya

kozmonotlar günü

roscosmos

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/13/1095520881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_219f15fea43ac7eb7a4b1567ba9bdc66.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kozmonotlar Günü öncesi Roskosmos Başkanı Dmitriy Bakanov ile Kremlin’de bir araya gelerek kozmonotlar ve uzay alanı çalışanlarını tebrik etti. Putin, 17 fırlatma ve 97 uyduyla geçen yılın sektör için “genel olarak pozitif” geçtiğini, gelirlerin de yüzde 10 artarak 500 milyar rubleyi aştığını söyledi.Rus lider, biriken çeşitli yapısal sorunlara rağmen Rusya’nın uzay sektörünün genel olarak “kendinden emin” durumda olduğunu vurguladı.Putin, 2025 yılının uzay endüstrisi açısından olumlu geçtiğini belirterek, “Geçen yıl genel olarak sektör için pozitif geçti: 17 fırlatma gerçekleştirildi, 97 uzay aracı yörüngeye yerleştirildi. Konsolide gelir de yüzde 10 artarak 500 milyar rubleyi aştı, hatırladığım kadarıyla 508 milyar rubleye ulaştı” ifadelerini kullandı.Görüşmede, Rus uzay programının mevcut durumu, yeni fırlatmalar, uydu takımyıldızının geliştirilmesi ve ileriye dönük projeler üzerinde de duruldu. Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya’nın uzay alanında hem insanlı uçuşlar hem de bilimsel ve ticari faaliyetler konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

