RDIF Başkanı Dmitriyev: Birleşik Krallık, Batı medeniyetiyle savaşmak istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Dmitriyev, sosyal medya... 11.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-11T15:27+0300

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Birleşik Krallık’ın Batı medeniyetiyle savaşmayı planladığını söyledi.Dmitriyev sosyal medya platformu X’te bir kullanıcının Birleşik Krallık’ın kiminle savaşmayı planladığını sorması üzerine yaptığı paylaşıma yanıt olarak, "Batı medeniyetiyle” diye yazdı.Dmitriyev konuya ilişkin herhangi bir detay vermedi.Cuma günü, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, Savunma Bakanlığı’nın sivil savunma rehberini güncellemeyi planladığını, bu rehberin son halinin 1976 yılında yayımlandığını belirtmişti. Knighton güncelleme çalışmalarının, İngiliz yetkililerin değerlendirmesine göre görece barışçıl dönemin artık sona erdiği düşüncesi nedeniyle başlatıldığını ifade etmişti.'Starmer Britanyalılardan nefret ediyor ve onların yaşam tarzını propaganda ile yok ediyor'Kirill Dmitriyev, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ın Britanyalılardan nefret ettiğini ve onların yaşam tarzını kitlesel göç ve militarist propaganda yoluyla yok ettiğini söyledi.Dmitriyev hesabından şu cümleleri paylaştı:Ayrıca Dmitriyev, yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle protestoların Birleşik Krallık’ta 11 Nisan’da başladığını da dile getirerek, "Öngörüldüğü gibi, Birleşik Krallık’ta yakıt fiyatlarına karşı protestolar tam olarak 11 Nisan’da başladı. İrlandalılar yolu açtığı için daha fazlası da gelecek” diye ekledi Dmitriev.The Telegraph gazetesi daha önce kaynaklara dayanarak Orta Doğu’daki durum nedeniyle fiyat artışları karşısında Britanya yetkililerinin olası protestolara hazırlandığını bildirmişti.Bu hafta başında, Dublin’de bazı caddeler ve birkaç otoyol, yakıt fiyatlarındaki artışa karşı protestolar sırasında traktörler ve kamyonlar tarafından kapatılmıştı. Protestocular ayrıca Foynes, Galway ve Whitegate yerleşimlerinde yakıt terminallerine erişimi de engellemişti. Perşembe günü İrlanda makamları, protestoların dağıtılmasına yardımcı olması için ülkenin silahlı kuvvetlerine başvurmuştu. Yerel medyanın bildirdiğine göre protestoların ortasında 100’den fazla akaryakıt istasyonunda yakıt tükenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/trumptan-enerji-mesaji-bos-petrol-tankerleri-abdye-yoneliyor-1104940596.html

kirill dmitriyev, birleşik krallık, britanya, rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), savunma bakanlığı, i̇rlanda