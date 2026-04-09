Putin: Gagarin’in uzay uçuşu 20. yüzyılın en görkemli olaylarından biri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yuri Gagarin'in uzaya yaptığı ilk insanlı uçuşun 65. yıldönümü vesilesiyle, bu tarihi görevin uygarlığın tarihinde yeni... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Uzay Forumu katılımcılarına gönderdiği ve Başbakan Yardımcısı Denis Manturov tarafından okunan mesajında, Yuri Gagarin’in uzay uçuşunu “tarihi” ve “20. yüzyılın en görkemli olaylarından biri” olarak nitelendirdi.Putin ayrıca, Rusya’nın ulusal uzay programının temellerini atan ve ülkenin başarılar kroniğine kahramanca sayfalar yazan bilim insanları, tasarımcılar, kozmonotlar ile sivil ve askeri uzmanlarla gurur duyduklarını vurguladı.Rusya’da 6–12 Nisan tarihlerinde “Uzay Haftası” etkinlikleri düzenleniyor.

