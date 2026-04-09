Putin: Gagarin’in uzay uçuşu 20. yüzyılın en görkemli olaylarından biri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yuri Gagarin'in uzaya yaptığı ilk insanlı uçuşun 65. yıldönümü vesilesiyle, bu tarihi görevin uygarlığın tarihinde yeni... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T19:00+0300
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yuri Gagarin’in uzaya yaptığı ilk insanlı uçuşun 65. yıldönümü vesilesiyle, bu tarihi görevin uygarlığın tarihinde yeni bir çağ açtığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Uzay Forumu katılımcılarına gönderdiği ve Başbakan Yardımcısı Denis Manturov tarafından okunan mesajında, Yuri Gagarin’in uzay uçuşunu “tarihi” ve “20. yüzyılın en görkemli olaylarından biri” olarak nitelendirdi.
Bu yıl Rusya ve tüm dünya, Yuri Alekseyeviç Gagarin’in efsanevi uçuşunun 65. yıl dönümünü kutluyor. Bu tarihi başlangıç, 20. yüzyılın en görkemli olaylarından biri olarak uygarlık tarihinde yeni bir çağ açtı.
Putin ayrıca, Rusya’nın ulusal uzay programının temellerini atan ve ülkenin başarılar kroniğine kahramanca sayfalar yazan bilim insanları, tasarımcılar, kozmonotlar ile sivil ve askeri uzmanlarla gurur duyduklarını vurguladı.
Rusya’da 6–12 Nisan tarihlerinde “Uzay Haftası” etkinlikleri düzenleniyor.