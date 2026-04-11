Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/iran-medyasi-islamabadda-gorusmeler-basladi-1104941689.html
İran medyası: İslamabad'da görüşmeler başladı
İran medyası: İslamabad'da görüşmeler başladı
Sputnik Türkiye
İran’ın Fars Haber Ajansı, ABD ile yürütülen görüşmelerin İslamabad’da başladığını duyurdu. 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T15:40+0300
2026-04-11T15:51+0300
dünya
pakistan
i̇ran
abd
fars haber ajansı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104940815_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_e4a5f0050e153390967f72049ec335dc.jpg
İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir aşamaya geçildi. İran’a bağlı Fars Haber Ajansı, taraflar arasındaki görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladığını bildirdi.Yaklaşık altı haftadır süren çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin, ateşkes başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve karşılıklı talepler gibi kritik başlıkları kapsaması bekleniyor.İran Dışişleri Sözcüsü, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini belirtmişti. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.Daha önce İslamabad’da yoğun diplomasi trafiği yaşanmış, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bir araya gelmişti. Aynı süreçte İran heyetinin de Pakistanlı yetkililerle temaslarda bulunduğu aktarılmıştı.
pakistan
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104940815_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b592c2a18f9397df1d952851d8683726.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, i̇ran, abd, fars haber ajansı
pakistan, i̇ran, abd, fars haber ajansı

İran medyası: İslamabad'da görüşmeler başladı

15:40 11.04.2026 (güncellendi: 15:51 11.04.2026)
© AA / İran Dışişleri Bakanlığı/Handout — İran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
İran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
© AA / İran Dışişleri Bakanlığı/Handout
Abone ol
İran’ın Fars Haber Ajansı, ABD ile yürütülen görüşmelerin İslamabad’da başladığını duyurdu.
İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir aşamaya geçildi. İran’a bağlı Fars Haber Ajansı, taraflar arasındaki görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladığını bildirdi.
Yaklaşık altı haftadır süren çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin, ateşkes başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve karşılıklı talepler gibi kritik başlıkları kapsaması bekleniyor.
İran Dışişleri Sözcüsü, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini belirtmişti. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Daha önce İslamabad’da yoğun diplomasi trafiği yaşanmış, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bir araya gelmişti. Aynı süreçte İran heyetinin de Pakistanlı yetkililerle temaslarda bulunduğu aktarılmıştı.
İran görüşmeleri için İslamabad'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
DÜNYA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала