İran medyası: İslamabad'da görüşmeler başladı
İran medyası: İslamabad'da görüşmeler başladı
İran’ın Fars Haber Ajansı, ABD ile yürütülen görüşmelerin İslamabad’da başladığını duyurdu. 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T15:40+0300
2026-04-11T15:40+0300
2026-04-11T15:51+0300
İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir aşamaya geçildi. İran’a bağlı Fars Haber Ajansı, taraflar arasındaki görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladığını bildirdi.Yaklaşık altı haftadır süren çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin, ateşkes başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve karşılıklı talepler gibi kritik başlıkları kapsaması bekleniyor.İran Dışişleri Sözcüsü, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini belirtmişti. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.Daha önce İslamabad’da yoğun diplomasi trafiği yaşanmış, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bir araya gelmişti. Aynı süreçte İran heyetinin de Pakistanlı yetkililerle temaslarda bulunduğu aktarılmıştı.
pakistan
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pakistan, i̇ran, abd, fars haber ajansı
pakistan, i̇ran, abd, fars haber ajansı
İran medyası: İslamabad'da görüşmeler başladı
15:40 11.04.2026 (güncellendi: 15:51 11.04.2026)
İran’ın Fars Haber Ajansı, ABD ile yürütülen görüşmelerin İslamabad’da başladığını duyurdu.
İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir aşamaya geçildi. İran’a bağlı Fars Haber Ajansı, taraflar arasındaki görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladığını bildirdi.
Yaklaşık altı haftadır süren çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin, ateşkes başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve karşılıklı talepler gibi kritik başlıkları kapsaması bekleniyor.
İran Dışişleri Sözcüsü, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini belirtmişti. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Daha önce İslamabad’da yoğun diplomasi trafiği yaşanmış, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bir araya gelmişti. Aynı süreçte İran heyetinin de Pakistanlı yetkililerle temaslarda bulunduğu aktarılmıştı.