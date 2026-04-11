Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı Leyla Beykoz ve meclis üyesi Aydan Özdemir tutuklandı
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bolu Belediye... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında dün jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in savcılık sorguları tamamlandı.Öte yandan şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken Tanju Özcan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, Ali Sarıyıldız ise adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi.Geçen yıl toplanan kurban bağışlarının bu şekilde değerlendirilmeyip BolSev'e aktarıldığı iddiasına yönelik sorgulamalar neticesinde 4 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
© AA / Zafer GöderBolu Belediyesi
Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında dün jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in savcılık sorguları tamamlandı.
Öte yandan şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken Tanju Özcan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, Ali Sarıyıldız ise adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi.
Geçen yıl toplanan kurban bağışlarının bu şekilde değerlendirilmeyip BolSev'e aktarıldığı iddiasına yönelik sorgulamalar neticesinde 4 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
