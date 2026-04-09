Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etti
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan ettiğini duyurdu. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T23:01+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/kremlinden-fransa-halkina-mesaj-hicbir-ulke-icin-tehdit-degiliz-1104889765.html
22:38 09.04.2026 (güncellendi: 23:01 09.04.2026)
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'a Paskalya kutlamaları süresince Özel Askeri Operasyon'un tüm cephelerinde çatışmaları durdurma talimatı verdi.
Açıklamada, "Yaklaşan Ortodoks Paskalya Bayramı (İsa Mesih'in Dirilişi) nedeniyle, 11 Nisan saat 16:00'dan 12 Nisan gün sonuna kadar ateşkes ilan edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Rusya’nın Ukrayna tarafının da bu örneği takip etmesini umduğu vurgulandı.
Ayrıca, birliklere düşman tarafından gelebilecek olası provokasyonları engellemeye hazır olmaları talimatı verildiği belirtildi.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, ABD ile İran arasındaki ateşkesin ardından Rusya'ya ateşkes çağrısında bulunmuştu. Kremlin ise Zelenskiy'nin sorumluluk alması ve ateşkes yerine barış yapma kararı alması gerektiğini belirtmişti.
Rusya, geçen yıl da Paskalya ateşkesi ilan etmişti ve Zelenskiy bunu sözde kabul ettiği söylenmişti. Ancak ateşkesin sona ermesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından 4 bin 900'den fazla ihlal tespit edildiğini açıklamıştı.