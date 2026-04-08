Azerbaycan kıyılarında 2 günde i̇kinci deprem: Hazar Denizi’nde sarsıntılar sürüyor

Azerbaycan kıyıları açıklarında Hazar Denizi'nde iki gün içinde ikinci deprem meydana geldi. Sismoloji Servisi Merkezi, bölgede art arda yaşanan sarsıntıların... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T12:49+0300

Azerbaycan kıyıları açıklarında Hazar Denizi’nde iki gün içinde ikinci deprem kaydedildi. Sismoloji Servisi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölgede meydana gelen son sarsıntının önemli ölçekte olduğu belirtildi.Yetkililerden i̇lk açıklamaSismoloji Servisi Merkezi, art arda yaşanan depremlerin yakından takip edildiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü, derinliği ve olası etkilerine ilişkin teknik analizlerin sürdüğü ifade edildi.Bölgede tedirginlik artıyorKısa süre içinde yaşanan ikinci deprem, bölgede yaşayan vatandaşlarda endişeye yol açtı. Uzmanlar, Hazar Denizi çevresindeki sismik hareketliliğin olağan olup olmadığına dair değerlendirmelerini sürdürüyor.Sismik hareketlilik i̇zleniyorYetkililer, bölgede yeni sarsıntı ihtimaline karşı izleme çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Olası gelişmelere karşı erken uyarı sistemlerinin devrede olduğu vurgulandı.

