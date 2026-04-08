Sputnik Türkiye, 08.04.2026
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Azerbaycan kıyılarında 2 günde i̇kinci deprem: Hazar Denizi’nde sarsıntılar sürüyor
Azerbaycan kıyılarında 2 günde i̇kinci deprem: Hazar Denizi’nde sarsıntılar sürüyor
Azerbaycan kıyıları açıklarında Hazar Denizi'nde iki gün içinde ikinci deprem meydana geldi. Sismoloji Servisi Merkezi, bölgede art arda yaşanan sarsıntıların... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T12:49+0300
2026-04-08T12:49+0300
son depremler
azerbaycan
hazar
hazar denizi
deprem
deprem
deprem son dakika
Azerbaycan kıyıları açıklarında Hazar Denizi’nde iki gün içinde ikinci deprem kaydedildi. Sismoloji Servisi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölgede meydana gelen son sarsıntının önemli ölçekte olduğu belirtildi.Yetkililerden i̇lk açıklamaSismoloji Servisi Merkezi, art arda yaşanan depremlerin yakından takip edildiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü, derinliği ve olası etkilerine ilişkin teknik analizlerin sürdüğü ifade edildi.Bölgede tedirginlik artıyorKısa süre içinde yaşanan ikinci deprem, bölgede yaşayan vatandaşlarda endişeye yol açtı. Uzmanlar, Hazar Denizi çevresindeki sismik hareketliliğin olağan olup olmadığına dair değerlendirmelerini sürdürüyor.Sismik hareketlilik i̇zleniyorYetkililer, bölgede yeni sarsıntı ihtimaline karşı izleme çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Olası gelişmelere karşı erken uyarı sistemlerinin devrede olduğu vurgulandı.
azerbaycan
hazar
hazar denizi
azerbaycan, hazar, hazar denizi, deprem, deprem, deprem son dakika
azerbaycan, hazar, hazar denizi, deprem, deprem, deprem son dakika

Azerbaycan kıyılarında 2 günde i̇kinci deprem: Hazar Denizi’nde sarsıntılar sürüyor

12:49 08.04.2026
Deprem
Azerbaycan kıyıları açıklarında Hazar Denizi’nde iki gün içinde ikinci deprem meydana geldi. Sismoloji Servisi Merkezi, bölgede art arda yaşanan sarsıntıların dikkatle izlendiğini açıkladı. Depremlerin büyüklüğü ve etkilerine ilişkin incelemeler sürerken, bölgede tedirginlik arttı.
Azerbaycan kıyıları açıklarında Hazar Denizi’nde iki gün içinde ikinci deprem kaydedildi. Sismoloji Servisi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölgede meydana gelen son sarsıntının önemli ölçekte olduğu belirtildi.

Yetkililerden i̇lk açıklama

Sismoloji Servisi Merkezi, art arda yaşanan depremlerin yakından takip edildiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü, derinliği ve olası etkilerine ilişkin teknik analizlerin sürdüğü ifade edildi.

Bölgede tedirginlik artıyor

Kısa süre içinde yaşanan ikinci deprem, bölgede yaşayan vatandaşlarda endişeye yol açtı. Uzmanlar, Hazar Denizi çevresindeki sismik hareketliliğin olağan olup olmadığına dair değerlendirmelerini sürdürüyor.

Sismik hareketlilik i̇zleniyor

Yetkililer, bölgede yeni sarsıntı ihtimaline karşı izleme çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Olası gelişmelere karşı erken uyarı sistemlerinin devrede olduğu vurgulandı.
