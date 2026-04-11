‘Kiev, önerilen güvenlik garantilerini kabul etmek zorunda kalacak’
The National Interest dergisi, Batı'nın Ukrayna'ya önerdiği güvenlik garantilerinin somut altyapıdan yoksun olduğunu, buna rağmen Kiev'in ihtiyaç duyduğundan...
2026-04-11T18:25+0300
The National Interest dergisi, Batı’nın Ukrayna’ya önerdiği güvenlik garantilerinin somut altyapıdan yoksun olduğunu, buna rağmen Kiev’in ihtiyaç duyduğundan ziyade alabileceği garantilerle yetinmek zorunda kalabileceğini yazdı.
ABD merkezli The National Interest (NI) dergisi, Ukrayna’ya teklif edilen güvenlik garantilerinin içeriğine ilişkin bir analiz yayınladı. Makalede, Kiev’in sonunda Batı’nın sunduğu çerçeveyi kabul etmek zorunda kalabileceği belirtildi.
Dergi, Ukrayna’nın gelecekteki güvenliğine ilişkin planların “reel bir içerikten yoksun” olduğunu savunarak, geniş biçimde tartışılan “güvenlik garantilerinin” esasen niyet beyanları, senaryolar ve vaatlerden ibaret olduğunu öne sürdü. Analize göre, Batı’nın planları ne Ukrayna’nın uluslararası entegrasyonunu ne de savunma kapasitesini somut biçimde güçlendiriyor; bunun yerine, olası bir yeniden tırmanma durumunda devreye girecek gelecekteki mekanizmaların yapısı, koşulları ve formülasyonlarına odaklanılıyor.
Yazıda, Ukrayna için öngörülen güvenlik garantilerinin Kiev’den, Batı’nın ileride atacağı adımlara dair belli bir algoritmaya güvenmesini istediği, aynı zamanda Moskova’nın da bu çerçevenin önemini fiilen tanıyacağının varsayıldığı belirtildi. Ancak, Batı’nın teklif ettiği bu garantilerin herhangi bir kurumsal veya örgütsel yapıya dayanmadığına dikkat çekildi.
Kurumsal ve maddi bir temel olmaksızın ne Kiev ne de Moskova, Ukrayna için öngörülen güvenlik garantilerini ciddiye alabilir. Buna rağmen Ukrayna, ‘umut ilkesi’ni izlemek ve ihtiyaç duyduğundan ziyade alabileceği garantileri kabullenmek zorunda kalabilir.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın güvenliğinin ancak Rusya’ya da benzer güvenlik garantileri verilmesiyle mümkün olabileceğini söylemişti. Gruşko, bu garantinin, Ukrayna topraklarının Moskova'ya karşı bir tehdit üssü olarak kullanılmayacağından emin olunması anlamına geldiğini vurgulamıştı.