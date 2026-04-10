‘Kiev, Rus gemilerine yönelik saldırılarla müzakereleri sabote etmeye çalışıyor’
© Sputnik / Владимир ПесняSovkomflot Rus gemisi
Siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Samir Ayub, Ukrayna’nın Norveç desteğiyle Rus gemilerine saldırı hazırlığının, müzakereleri baltalama ve çatışmayı yeni bölgelere taşımayı amaçladığını belirtti.
Siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Samir Ayub, Ukrayna’nın Norveç’in desteğiyle Rusya’ya ait gemilere Kuzey denizlerinde saldırı planladığına ilişkin iddiaları Sputnik’e değerlendirdi. Ayub, Kiev yönetiminin, her müzakere ihtimali doğduğunda süreci sabote etmeye yönelik adımlar attığını belirterek, şunları ifade etti:
Kiev rejimi terör ve sabotaj eylemleriyle hem müzakereleri baltalıyor hem de çatışmayı yeni bölgelere, özellikle Arktik’e taşımaya çalışıyor. Ne zaman müzakereler gündeme gelse, Kiev rejimi bunların olumlu bir sonuca ulaşmasını engellemek için her yola başvuruyor. Kiev’in taktikleri arasında, Rusya’da ve Rusya sınırları dışında, örneğin uluslararası sularda gerçekleştirilen terör ve sabotaj eylemleri de var.
Vladimir Zelenskiy, zor bir durumda ve kararlı adımlar atma kapasitesine sahip değil. Buna rağmen Kiev, Rus petrolü taşıyan gemilere yönelik terör eylemleri ve saldırılar düzenlemeye devam ediyor; bu konuda özellikle İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden destek alıyor.
Ayub, Karadeniz’de bir tahıl tankerine düzenlenen saldırının da Kiev rejiminin gıda yardımına ihtiyaç duyan tüm kesimlere karşı tam bir kayıtsızlık içinde olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.
Bu tür eylemler, küresel enerji krizi nedeniyle Rus petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep eden Donald Trump’ın tutumuyla da çelişiyor. Bu durum kaçınılmaz olarak Ukrayna, Avrupa ve ABD arasında çıkar çatışmasına yol açacaktır.
Kiev’in çeşitli denizlerde Rus gemilerine yönelik saldırılarının sadece petrol taşımacılığını hedef almadığını vurgulayan Ayub, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu saldırılar aynı zamanda Avrupa’nın çatışmayı Arktik bölgesine taşımaya ve burayı Rusya ile olası bir savaş sahası olarak görmeye çalıştığını, bu süreçte Trump’ı da çatışmaya çekmek istediğini gösteriyor.
Kiev’in tüm bu adımları hedeflediği sonuçlara ulaşamayacak, çünkü Moskova ne Rus gemilerinin vurulmasına ne de çıkarlarına yönelik saldırılara izin verecektir.