BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Dışişleri'nden tepki: 'Küstahça ve yalan dolu'
İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Dışişleri'nden tepki: 'Küstahça ve yalan dolu'
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki göstererek söz konusu... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/rus-disisleri-bakani-lavrov-gunumuz-dunyasindaki-vaziyet-ile-hic-kimse-tek-basina-basa-cikamaz-1104945222.html
22:49 11.04.2026
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına sert tepki göstererek söz konusu ifadelerin 'düzeysiz, küstahça ve yalan dolu' olduğunu ve Türkiye’nin dile getirdiği gerçeklerin yarattığı rahatsızlıktan kaynaklandığını dile getirdi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu cümleler kaleme alındı:
İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir. Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır.
Açıklamada, Netanyahu'nun şu anki hedefinin devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmek olduğu aksi takdirde ülkesinde yargılanacağı ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur. Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Günümüz dünyasındaki vaziyet ile hiç kimse tek başına başa çıkamaz
Заголовок открываемого материала