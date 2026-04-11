https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/israilli-yetkililerin-cumhurbaskani-erdogani-hedef-alan-sozlerine-disislerinden-tepki-kustahca-ve-1104946179.html
İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Dışişleri'nden tepki: 'Küstahça ve yalan dolu'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki göstererek söz konusu... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T22:49+0300
poli̇ti̇ka
türkiye cumhuriyeti
dışişleri bakanlığı
i̇srail
hitler
türkiye
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_76:0:623:410_1920x0_80_0_0_625d92b2b93e57cdf3bacf852ab11bda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına sert tepki göstererek söz konusu ifadelerin 'düzeysiz, küstahça ve yalan dolu' olduğunu ve Türkiye’nin dile getirdiği gerçeklerin yarattığı rahatsızlıktan kaynaklandığını dile getirdi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu cümleler kaleme alındı:
İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir. Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır.
Açıklamada, Netanyahu'nun şu anki hedefinin devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmek olduğu aksi takdirde ülkesinde yargılanacağı ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:
Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur. Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir.