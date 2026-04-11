'İslamabad’daki İran-ABD görüşmeleri uzatılabilir'
İran’ın Tasnim haber ajansı, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan İran-ABD görüşmelerinin bir gün daha uzatılabileceğini bildirdi. 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T18:01+0300
Ajansın haberine göre, ilk tur istişarelerin ardından taraflar genel başlıkları geride bırakarak bazı konuları ayrıntılı ve teknik düzeyde ele almaya başladı. Haberde, “Görüşmeler bir gün için planlanmış olsa da, uzman düzeyindeki temasların sürdürülmesi için bir gün daha uzatılma ihtimali bulunuyor” ifadesi yer aldı.İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati yer alıyor. ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance'nin başkanlık ettiği ABD heyetinde ise, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner bulunuyor.
