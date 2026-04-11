https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/iran-arap-ulkelerindeki-abd-usleri-ve-kritik-noktalara-42-gunde-en-az-6-bin-657-saldiri-duzenledi-1104941992.html

İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 42 günde en az 6 bin 657 saldırı düzenledi

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en... 11.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-11T16:18+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104863174_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8f2afba0550bfbadf3fbe6e5092dc6e.jpg

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinde Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alınırken, Arap ülkelerine yönelik toplamda en az 6 bin 657 füze ve İHA saldırısı tespit edildiği öne sürüldü.İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'yle ateşkes ilan edilmesinden bu yana İran güçleri tarafından hiçbir ülkeye herhangi bir atış yapılmadığını duyurdu.Saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıkları ve enformasyon merkezlerini esas alarak derlenen bilgilere göre saldırılardan en fazla etkilenen ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), en az etkilenen ülkenin ise Umman olduğu kaydedildi.BAEBirleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 563 balistik füze, 26 seyir füzesi ve 2 bin 256 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.KuveytKuveyt Hükümeti Enformasyon Merkezi ve Kuveyt ordusunun yaptığı açıklamalara göre, İran'ın misilleme saldırılarının başlangıcından bu yana 369 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 852 İHA engellendi.Suudi ArabistanSuudi Arabistan Savunma Bakanlığı ve resmi El-İhbariye televizyon kanalının verilerine göre, ülke hava sahasına giren en az 104 füze ve 916 İHA etkisiz hale getirildi.BahreynBahreyn Savunma Kuvvetleri'nin açıklamasında saldırıların başlangıcından itibaren İran'dan gönderilen 194 füze ve 515 İHA'nın engellendiği duyuruldu.KatarKatar Savunma Bakanlığı verilerine göre, ülkeye '537 hava saldırısının yapıldığı' belirtilirken, hava savunma sistemlerinin 227 füze ve 111 İHA'ya karşılık vererek engellediği aktarıldı.ÜrdünÜrdün ordusunun açıklamalarına göre, savaşın başlangıcından bu yana hava sahasında 291 füze ve İHA'nın 'ülke topraklarını hedef aldığı' kaydedildi.UmmanSaldırılardan en az etkilenen ülke olan Umman'da resmi haber ajansı ONA'nın verilerine göre ise şu ana kadar en az 19 İHA saldırısının gerçekleştiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/cumhurbaskani-erdogan-fransiz-mevkidasi-macron-ile-telefonda-gorustu-yakin-dogu-ve-orta-dogudaki-1104941804.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

