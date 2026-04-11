https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/cumhurbaskani-erdogan-fransiz-mevkidasi-macron-ile-telefonda-gorustu-yakin-dogu-ve-orta-dogudaki-1104941804.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüştü: 'Yakın Doğu ve Orta Doğu’daki durumu ele aldık'
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu. 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T15:45+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099641300_0:259:2048:1411_1920x0_80_0_0_16b58fe3227d03b72f77cf2a8fd8f56d.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda konuştuklarını dile getirerek, "Öncelikle Yakın Doğu ve Orta Doğu’daki durumu ele aldık; ateşkese riayet edilmesi ve bunun Lübnan’da uygulanması, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunması çağrısında bulunduk ve güçlü, kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğini vurguladık" dedi.Macron açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099641300_0:33:2049:1569_1920x0_80_0_0_edd3947284ef90eb6d6eaed80ba2c40f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ayrıca Ukrayna’daki durumu ve adil, kalıcı bir barışın tesisine katkıda bulunmak amacıyla Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde yürüttüğümüz ortak çalışmaları da ele aldık. Bu barışın mutlaka Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkelerine uygun olması ve Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine dayanması gerektiğini vurguladım.
Özellikle 4 Mayıs’ta Erivan‘da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi perspektifinde, Güney Kafkasya‘da açık sınırlar ve güçlendirilmiş bölgesel iş birliği temelinde yeni bir döneme geçilmesini sağlayacak barış sürecine Fransa’nın desteğini yineledim.
Son olarak, diyaloğumuzu ve ikili iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi sürdürmenin öneminde mutabık kaldık.