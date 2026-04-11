İran, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiği yönündeki haberleri yalanladı
Sputnik Türkiye
İranlı bir askeri yetkili, ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Tahran basını ise geminin geri... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T17:08+0300
İranlı üst düzey bir askeri yetkili, ABD’ye ait bir destroyerin Hürmüz Boğazı’nı geçtiğine ilişkin haberleri yalanladı. İran basınına göre yetkili, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bölgede böyle bir geçişin gerçekleşmediğini belirtti.Açıklamada, ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı’nı geçtiğine dair bilgilerin doğru olmadığı vurgulandı.Öte yandan İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan bir ABD destroyerine yönelik sert uyarıda bulunduğunu aktardı. Haberde, geminin “30 dakika içinde hedef alınacağı” yönünde uyarı yapılmasının ardından destroyerin geri döndüğü bilgisine yer verildi.İran tarafının bu uyarıyı, müzakere sürecini olumsuz etkilememesi için ilgili taraflara ilettiği ifade edildi.ABD merkezli Axios haber sitesi ise ABD ile İsrail arasında İran’a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Amerikan donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini iddia etmişti. Haberde, söz konusu geçişin İran ile koordinasyon sağlanmadan gerçekleştiği öne sürülmüştü.
