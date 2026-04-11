https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/iran-abd-gemilerinin-hurmuz-bogazini-gectigi-yonundeki-haberleri-yalanladi-1104942595.html

İran, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiği yönündeki haberleri yalanladı

İran, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiği yönündeki haberleri yalanladı

Sputnik Türkiye

İranlı bir askeri yetkili, ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Tahran basını ise geminin geri... 11.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-11T17:08+0300

2026-04-11T17:08+0300

2026-04-11T17:08+0300

dünya

abd

ortadoğu

i̇ran

hürmüz boğazı

tesnim

axios

i̇ran silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104817686_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ac8ac7308787e4dcffd213cf536a010.jpg

İranlı üst düzey bir askeri yetkili, ABD’ye ait bir destroyerin Hürmüz Boğazı’nı geçtiğine ilişkin haberleri yalanladı. İran basınına göre yetkili, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bölgede böyle bir geçişin gerçekleşmediğini belirtti.Açıklamada, ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı’nı geçtiğine dair bilgilerin doğru olmadığı vurgulandı.Öte yandan İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan bir ABD destroyerine yönelik sert uyarıda bulunduğunu aktardı. Haberde, geminin “30 dakika içinde hedef alınacağı” yönünde uyarı yapılmasının ardından destroyerin geri döndüğü bilgisine yer verildi.İran tarafının bu uyarıyı, müzakere sürecini olumsuz etkilememesi için ilgili taraflara ilettiği ifade edildi.ABD merkezli Axios haber sitesi ise ABD ile İsrail arasında İran’a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Amerikan donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini iddia etmişti. Haberde, söz konusu geçişin İran ile koordinasyon sağlanmadan gerçekleştiği öne sürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/iran-arap-ulkelerindeki-abd-usleri-ve-kritik-noktalara-42-gunde-en-az-6-bin-657-saldiri-duzenledi-1104941992.html

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, tesnim, axios, i̇ran silahlı kuvvetleri