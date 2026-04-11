CHP Genel Başkanı Özel: CHP iktidarında çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV, KDV alınmayacak

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar ama ortalama iki gün kalıyorlar. Şehre katkıları çok az. Bu turistleri şehirde tutmanın, burada konaklama sürelerini uzatmanın ve bu turistin bu kente katkı sağlamasının yollarını mutlaka bulmak gerekiyor. Maalesef bir Kapadokya Alan Başkanlığı kurdular, herkes kızıyor. Çünkü öyle bir iş ki küçük esnafı, küçük pansiyonları bitirdiler. Bir yere bir ruhsat almak gerektiğinde Türkiye'nin dev firmaları işlerini takip ediyorlar, izinleri alıyorlar. Her türlü işi hızla hallediyorlar. Nevşehir'in insanına değil, İstanbul'daki büyük şirketlere ya da yabancı yatırımcılara parayı kazandıran ve vergiyi de orada yatırtan, buraya bir faydası olmayan bir düzen kurdular. Bu şehir dünyanın en büyük güzelliklerine ev sahipliği yapıyor, bu şehir hak ettiğini fazlasıyla alacak, söz veriyoruz.