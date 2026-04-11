Fransa’da dehşet: Babası 9 yaşındaki çocuğu 2 yıl boyunca minibüste kilitli tuttu

Fransa'da 9 yaşındaki bir çocuk, babası tarafından 2024'ten bu yana bir minibüste kilitli tutulmuş halde bulundu. Yetersiz beslenen ve yürüyemez hale gelen... 11.04.2026, Sputnik Türkiye

Fransa’nın doğusunda ortaya çıkan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 9 yaşındaki bir çocuk, babası tarafından yaklaşık iki yıl boyunca bir hizmet minibüsünde kilitli tutulmuş halde bulundu.Yerel savcılığın açıklamasına göre, olay İsviçre ve Almanya sınırına yakın Hagenbach köyünde meydana geldi. Pazartesi günü bir komşunun minibüsten çocuk sesi geldiğini bildirmesi üzerine polis harekete geçti.Aracın kapısını zorla açan ekipler, çocuğu fetal pozisyonda, çıplak, bir battaniyenin altında ve çöp ile dışkı kalıntılarının bulunduğu bir ortamda buldu. Açıklamada, çocuğun ciddi şekilde yetersiz beslendiği ve uzun süre aynı pozisyonda kaldığı için artık yürüyemediği belirtildi.Yetersiz beslenen çocuk hastaneye kaldırıldıYetkililer, çocuğun hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını duyurdu.Savcılık, babanın ifadesine göre çocuğun Kasım 2024’te “onu korumak amacıyla” minibüse yerleştirildiğini aktardı. Baba, partnerinin çocuğu psikiyatri hastanesine göndermek istemesi nedeniyle bu kararı aldığını öne sürdü.Ancak yetkililer, çocuğun kaybolmadan önce herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığına dair tıbbi kayıt bulunmadığını ve okulda başarılı bir öğrenci olduğunu bildirdi.Baba gözaltına alındıSoruşturma kapsamında gözaltına alınan baba hakkında “kaçırma” ve çeşitli suçlamalar yöneltildi. Baba tutuklu yargılanırken, olaydan haberdar olmadığını savunan partneri hakkında ise “tehlikedeki bir çocuğa yardım etmemek” suçlamasıyla adli kontrol kararı verildi.Çocuğun ifadesinde, babasının partneriyle ciddi sorunlar yaşadığını ve babasının kendisini kilitlemekten “başka seçeneği olmadığını düşündüğünü” söylediği aktarıldı. Ayrıca 2024’ten bu yana hiç yıkanmadığını ifade ettiği belirtildi.Öte yandan, çocuğun 12 yaşındaki kız kardeşi ile babanın partnerinin 10 yaşındaki çocuğu sosyal hizmetlerin korumasına alındı.Savcılık, olaydan başka kişilerin haberdar olup olmadığını da araştırıyor. Aile ve çevredekilerin çocuğun bir psikiyatri kurumunda olduğunu düşündükleri ve okuluna da başka bir okula nakil olduğu bilgisinin verildiği aktarıldı.

