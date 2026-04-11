Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
CENTCOM: 2 savaş gemisi Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladı
ABD ordusu, iki savaş gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçerek Basra Körfezi’nde faaliyet gösterdiğini ve bölgede mayın temizliği için hazırlıkların başlatıldığını... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/iran-abd-gemilerinin-hurmuz-bogazini-gectigi-yonundeki-haberleri-yalanladi-1104942595.html
CENTCOM: 2 savaş gemisi Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladı

19:52 11.04.2026
© REUTERS / Nicolas EconomouHürmüz Boğazı
ABD ordusu, iki savaş gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçerek Basra Körfezi’nde faaliyet gösterdiğini ve bölgede mayın temizliği için hazırlıkların başlatıldığını açıkladı.
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı’nda askeri faaliyetlerini artırdığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), iki savaş gemisinin boğazdan geçerek Basra Körfezi’nde operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, ABD Donanması’na ait güdümlü füze destroyerleri USS Frank E. Peterson (DDG 121) ve USS Michael Murphy (DDG 112), 11 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nı geçerek bölgede görev yaptı.
CENTCOM, söz konusu faaliyetlerin, İran Devrim Muhafızları tarafından daha önce yerleştirildiği belirtilen deniz mayınlarının temizlenmesine yönelik daha geniş kapsamlı bir operasyonun parçası olduğunu bildirdi.
Komutanlık ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme operasyonu için gerekli koşulların oluşturulmaya başlandığını duyurdu. Açıklamada, ilerleyen günlerde su altı insansız araçları dahil ek kuvvetlerin de bölgeye sevk edileceği ifade edildi.
CENTCOM Komutanı Brad Cooper, operasyonun hedefinin deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, “Yeni bir geçiş koridoru oluşturma sürecini başlattık. Bu güvenli hattı kısa süre içinde denizcilik sektörüyle paylaşacağız” dedi.
İran, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiği yönündeki haberleri yalanladı
