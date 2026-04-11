https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/centcom-2-savas-gemisi-hurmuz-bogazinda-mayin-temizleme-gorevine-basladi-1104944888.html
CENTCOM: 2 savaş gemisi Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladı
CENTCOM: 2 savaş gemisi Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladı
Sputnik Türkiye
ABD ordusu, iki savaş gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçerek Basra Körfezi’nde faaliyet gösterdiğini ve bölgede mayın temizliği için hazırlıkların başlatıldığını... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T19:52+0300
2026-04-11T19:52+0300
2026-04-11T19:52+0300
dünya
abd
hürmüz boğazı
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104291351_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_d103f4e7ce015122e64fe0779ae19efa.png
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı’nda askeri faaliyetlerini artırdığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), iki savaş gemisinin boğazdan geçerek Basra Körfezi’nde operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.Açıklamaya göre, ABD Donanması’na ait güdümlü füze destroyerleri USS Frank E. Peterson (DDG 121) ve USS Michael Murphy (DDG 112), 11 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nı geçerek bölgede görev yaptı.CENTCOM, söz konusu faaliyetlerin, İran Devrim Muhafızları tarafından daha önce yerleştirildiği belirtilen deniz mayınlarının temizlenmesine yönelik daha geniş kapsamlı bir operasyonun parçası olduğunu bildirdi.Komutanlık ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme operasyonu için gerekli koşulların oluşturulmaya başlandığını duyurdu. Açıklamada, ilerleyen günlerde su altı insansız araçları dahil ek kuvvetlerin de bölgeye sevk edileceği ifade edildi.CENTCOM Komutanı Brad Cooper, operasyonun hedefinin deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, “Yeni bir geçiş koridoru oluşturma sürecini başlattık. Bu güvenli hattı kısa süre içinde denizcilik sektörüyle paylaşacağız” dedi.
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104291351_44:0:703:494_1920x0_80_0_0_0cd45e7ca514a47a7663af692c97ae42.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
CENTCOM: 2 savaş gemisi Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladı
ABD ordusu, iki savaş gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçerek Basra Körfezi’nde faaliyet gösterdiğini ve bölgede mayın temizliği için hazırlıkların başlatıldığını açıkladı.
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı’nda askeri faaliyetlerini artırdığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), iki savaş gemisinin boğazdan geçerek Basra Körfezi’nde operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, ABD Donanması’na ait güdümlü füze destroyerleri USS Frank E. Peterson (DDG 121) ve USS Michael Murphy (DDG 112), 11 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nı geçerek bölgede görev yaptı.
CENTCOM, söz konusu faaliyetlerin, İran Devrim Muhafızları tarafından daha önce yerleştirildiği belirtilen deniz mayınlarının temizlenmesine yönelik daha geniş kapsamlı bir operasyonun parçası olduğunu bildirdi.
Komutanlık ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme operasyonu için gerekli koşulların oluşturulmaya başlandığını duyurdu. Açıklamada, ilerleyen günlerde su altı insansız araçları dahil ek kuvvetlerin de bölgeye sevk edileceği ifade edildi.
CENTCOM Komutanı Brad Cooper, operasyonun hedefinin deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, “Yeni bir geçiş koridoru oluşturma sürecini başlattık. Bu güvenli hattı kısa süre içinde denizcilik sektörüyle paylaşacağız” dedi.