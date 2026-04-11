İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Ankara'da ilaç fabrikasında yangın çıktı: Fabrika kullanılamaz hale geldi
Sincan’daki ilaç fabrikasında çıkan yangın, saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü, tesis kullanılamaz hale geldi, soğutma... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
05:19 11.04.2026 (güncellendi: 05:20 11.04.2026)
© AA / Fatih KurtSincan’daki ilaç fabrikasında çıkan yangın, saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü; tesis kullanılamaz hale geldi, soğutma çalışmaları sürüyor.
Sincan’daki ilaç fabrikasında çıkan yangın, saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü, tesis kullanılamaz hale geldi, soğutma çalışmaları sürüyor.
Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan bir ilaç fabrikasında, sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.
Alcı OSB Mahallesi 2000. Cadde’de yer alan fabrikada başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra çevredeki istasyonlardan da ekipler, köpük kuleleri ve tankerler bölgeye gönderildi.
Ekiplerin, yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.
Artemis 2 mürettebatı Dünya'ya geri döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
Artemis 2 mürettebatı Dünya'ya geri döndü: İnişin ardından iletişim kurulamadı
