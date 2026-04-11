Ankara'da ilaç fabrikasında yangın çıktı: Fabrika kullanılamaz hale geldi
Ankara'da ilaç fabrikasında yangın çıktı: Fabrika kullanılamaz hale geldi
Sputnik Türkiye
Sincan'daki ilaç fabrikasında çıkan yangın, saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü, tesis kullanılamaz hale geldi, soğutma...
2026-04-11T05:19+0300
2026-04-11T05:19+0300
2026-04-11T05:20+0300
türki̇ye
ankara
sincan
yangın
yangın söndürme
yangın felaketi
Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan bir ilaç fabrikasında, sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.Alcı OSB Mahallesi 2000. Cadde’de yer alan fabrikada başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra çevredeki istasyonlardan da ekipler, köpük kuleleri ve tankerler bölgeye gönderildi.Ekiplerin, yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.
türki̇ye
ankara
sincan
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
ankara, sincan, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi
ankara, sincan, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi
Ankara'da ilaç fabrikasında yangın çıktı: Fabrika kullanılamaz hale geldi
05:19 11.04.2026 (güncellendi: 05:20 11.04.2026)
Sincan’daki ilaç fabrikasında çıkan yangın, saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü, tesis kullanılamaz hale geldi, soğutma çalışmaları sürüyor.
Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan bir ilaç fabrikasında, sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.
Alcı OSB Mahallesi 2000. Cadde’de yer alan fabrikada başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra çevredeki istasyonlardan da ekipler, köpük kuleleri ve tankerler bölgeye gönderildi.
Ekiplerin, yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.