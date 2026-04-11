https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/artemis-2-murettebati-dunyaya-geri-dondu-1104936857.html
Artemis 2 mürettebatı Dünya'ya geri döndü: İnişin ardından iletişim kurulamadı
Artemis 2 mürettebatı Dünya'ya geri döndü: İnişin ardından iletişim kurulamadı
Sputnik Türkiye
NASA'nın Ay görevinden dönen dört astronotu, Orion kapsülüyle Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. Kısa süreli iletişim kesintisi ve paraşüt açılışlarıyla dönüş... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T03:15+0300
2026-04-11T03:15+0300
2026-04-11T03:44+0300
dünya
abd
ay
güney kaliforniya
pasifik okyanusu
nasa
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104936700_16:0:3561:1994_1920x0_80_0_0_e3035e69081555e00743037be498d25b.jpg
Ay görevinden dönen dört NASA astronotu, Orion uzay aracıyla Dünya'ya hızlı bir dönüş gerçekleştirirken, Güney Kaliforniya açıklarındaki Pasifik Okyanusu'na indi.Orion kapsülü, yaklaşık 10 gün süren görevin ardından dönüşü güvence altına almak için yörüngesini hassas biçimde düzeltmek amacıyla iticilerini son kez ateşlemesinin ardından iniş gerçekleştirdi.Yeniden giriş sırasında oluşan yoğun plazma tabakası, yaklaşık altı dakikalık iletişim kesintisine yol açtı. 'İnişin ardından iletişim kurulamadı'Artemis 2 mürettebat kapsülünde, Ay'ın yanından geçişlerinin ardından inişe doğru ilerlerken üç ana paraşüt açıldı.Dünya'ya inmesine rağmen insanlarla iletişim kuramayan astronotlar, iletişim cihazını açıp kapatma kararı aldı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/nasadan-kritik-itiraf-artemis-donusunde-b-plani-yok-gozler-olumcul-dunyaya-geri-donuste--1104920802.html
ay
güney kaliforniya
pasifik okyanusu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104936700_459:0:3118:1994_1920x0_80_0_0_5fe872e8084e49149d2d75d21a12c3d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ay, güney kaliforniya, pasifik okyanusu, nasa, dünya
abd, ay, güney kaliforniya, pasifik okyanusu, nasa, dünya
Artemis 2 mürettebatı Dünya'ya geri döndü: İnişin ardından iletişim kurulamadı
03:15 11.04.2026 (güncellendi: 03:44 11.04.2026)
NASA’nın Ay görevinden dönen dört astronotu, Orion kapsülüyle Pasifik Okyanusu’na iniş yaptı. Kısa süreli iletişim kesintisi ve paraşüt açılışlarıyla dönüş süreci tamamlandı.
Ay görevinden dönen dört NASA astronotu, Orion uzay aracıyla Dünya’ya hızlı bir dönüş gerçekleştirirken, Güney Kaliforniya açıklarındaki Pasifik Okyanusu’na indi.
Orion kapsülü, yaklaşık 10 gün süren görevin ardından dönüşü güvence altına almak için yörüngesini hassas biçimde düzeltmek amacıyla iticilerini son kez ateşlemesinin ardından iniş gerçekleştirdi.
Yeniden giriş sırasında oluşan yoğun plazma tabakası, yaklaşık altı dakikalık iletişim kesintisine yol açtı.
'İnişin ardından iletişim kurulamadı'
Artemis 2 mürettebat kapsülünde, Ay'ın yanından geçişlerinin ardından inişe doğru ilerlerken üç ana paraşüt açıldı.
Dünya’ya inmesine rağmen insanlarla iletişim kuramayan astronotlar, iletişim cihazını açıp kapatma kararı aldı