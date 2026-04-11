Artemis 2 mürettebatı Dünya'ya geri döndü: İnişin ardından iletişim kurulamadı
NASA'nın Ay görevinden dönen dört astronotu, Orion kapsülüyle Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. Kısa süreli iletişim kesintisi ve paraşüt açılışlarıyla dönüş... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
Ay görevinden dönen dört NASA astronotu, Orion uzay aracıyla Dünya’ya hızlı bir dönüş gerçekleştirirken, Güney Kaliforniya açıklarındaki Pasifik Okyanusu’na indi.Orion kapsülü, yaklaşık 10 gün süren görevin ardından dönüşü güvence altına almak için yörüngesini hassas biçimde düzeltmek amacıyla iticilerini son kez ateşlemesinin ardından iniş gerçekleştirdi.Yeniden giriş sırasında oluşan yoğun plazma tabakası, yaklaşık altı dakikalık iletişim kesintisine yol açtı. 'İnişin ardından iletişim kurulamadı'Artemis 2 mürettebat kapsülünde, Ay'ın yanından geçişlerinin ardından inişe doğru ilerlerken üç ana paraşüt açıldı.Dünya’ya inmesine rağmen insanlarla iletişim kuramayan astronotlar, iletişim cihazını açıp kapatma kararı aldı
03:15 11.04.2026 (güncellendi: 03:44 11.04.2026)
NASA’nın Ay görevinden dönen dört astronotu, Orion kapsülüyle Pasifik Okyanusu’na iniş yaptı. Kısa süreli iletişim kesintisi ve paraşüt açılışlarıyla dönüş süreci tamamlandı.
Ay görevinden dönen dört NASA astronotu, Orion uzay aracıyla Dünya’ya hızlı bir dönüş gerçekleştirirken, Güney Kaliforniya açıklarındaki Pasifik Okyanusu’na indi.
Orion kapsülü, yaklaşık 10 gün süren görevin ardından dönüşü güvence altına almak için yörüngesini hassas biçimde düzeltmek amacıyla iticilerini son kez ateşlemesinin ardından iniş gerçekleştirdi.
Yeniden giriş sırasında oluşan yoğun plazma tabakası, yaklaşık altı dakikalık iletişim kesintisine yol açtı.

'İnişin ardından iletişim kurulamadı'

Artemis 2 mürettebat kapsülünde, Ay'ın yanından geçişlerinin ardından inişe doğru ilerlerken üç ana paraşüt açıldı.
Dünya’ya inmesine rağmen insanlarla iletişim kuramayan astronotlar, iletişim cihazını açıp kapatma kararı aldı
