JD Vance, Pakistan'a gitmek üzere yola çıktı: Trump net yönergeler verdi, olumlu geçeceğini düşünüyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacak görüşmeler için uçağa bindi. Vance, yolculuk öncesi yaptığı açıklamalarda... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T15:52+0300
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacak görüşmeler için uçağa bindi. Vance, yolculuk öncesi yaptığı açıklamalarda '‘Trump, bize müzerele konusunda çok net yönergeler verdi. Müzakerelerin olumlu olacağını düşünüyorum’ dedi.
28 Şubat'ta ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta iki haftalık ateşkes sağlanmasının ardından tarafların herhangi bir sorun olmazsa Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da buluşması bekleniyor.
İran ve ABD arasında 1979'dan beri yapılacak bu en üst düzey yüzyüze görüşmeler için yola çıkan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yola çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Vance, 'İranlılar iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız ama bizimle oyun oynamaya kalkarlarsa durum değişir’ derken ekledi:
‘Trump, bize müzerele konusunda çok net yönergeler verdi.'
‘Müzakerelerin olumlu olacağını düşünüyorum.'
‘Eğer İranlılar iyi niyetle müzakereye niyetlilerse biz de elbette açık bir el uzatmaya hazırız.’
‘Ancak bizimle oyun oynamaya çalışırlarsa, müzakere ekibinin o kadar anlayışlı olmadığını görecekler’