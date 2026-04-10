Ünlü CEO’nun evine molotof saldırısı: Şüpheli gözaltında
Sputnik Türkiye
2026-04-10T22:22+0300
ChatGPT’nin geliştiricisi olan OpenAI'ın CEO'su Sam Altman’ın San Francisco’daki evine molotof kokteyli atıldı. Olayla ilgili 20 yaşındaki bir erkeğin gözaltında olduğu öğrenildi.
ABD’nin San Francisco kentinde, Sam Altman’ın evine yönelik molotofkokteylli saldırı girişimiyle ilgili 20 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.
Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olay Cuma günü sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Altman’ın evine atılan yanıcı madde nedeniyle dış kapıda yangın çıktığı, şüphelinin ise olay yerinden yaya olarak kaçtığı bildirildi.
Olaydan yaklaşık bir saat sonra, şehrin farklı bir bölgesindeki bir iş yerinde bir kişinin binayı yakma tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, söz konusu kişinin ilk saldırının şüphelisi olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin kimliği henüz açıklanmadı.
OpenAI tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan evin Altman’a ait olduğu ve tehditlerin şirketin genel merkezine de yöneltildiği doğrulandı. Açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ve soruşturmaya destek verildiği kaydedildi.