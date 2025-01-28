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DeepSeek piyasaları altüst etmişti, beklenen açıklama geldi: OpenAI'ın CEO'su Sam Altman bile 'şokta'
DeepSeek piyasaları altüst etmişti, beklenen açıklama geldi: OpenAI'ın CEO'su Sam Altman bile 'şokta'
Sputnik Türkiye
OpenAI CEO’su Sam Altman, Çin merkezli girişim DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modeli DeepSeek-R1’i “etkileyici” olarak nitelendirdi. Ancak Altman... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T11:46+0300
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Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, düşük maliyetli yapay zeka modelleriyle teknoloji dünyasının gündemine oturdu. DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modelleri, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ederken, ABD merkezli şirketlerin stratejilerini yeniden değerlendirmelerine neden olabilir.Geçtiğimiz hafta tanıtılan DeepSeek-R1 modeli, şirketin açıklamasına göre, OpenAI’ın o1 modeli ile karşılaştırıldığında 20 ila 50 kat daha uygun maliyetli bir kullanım sunuyor.DeepSeek’in yayımladığı rapora göre, önceki modeli olan DeepSeek-V3, daha düşük kapasiteli Nvidia H800 çipleri ile eğitildi ve yalnızca 6 milyon dolar maliyetle tamamlandı. Bu düşük bütçeli yapay zeka çalışmaları, sektördeki büyük oyuncuların harcamalarını sorgulatıyor.Sam Altman'dan ilk yorum: Performansları fiyatlarına göre çok i̇yiOpenAI CEO’su Sam Altman, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada DeepSeek’in başarısını şu sözlerle değerlendirdi:“DeepSeek’in R1 modeli, özellikle sundukları fiyatla elde ettikleri performans açısından etkileyici.”Ancak Altman, OpenAI’ın araştırma hedeflerini vurgulayarak, daha fazla hesaplama gücüne duyulan ihtiyacın altını çizdi:“Araştırma yol haritamızda ilerlemeye devam etmek bizi heyecanlandırıyor. Başarılı olmak için daha fazla hesaplama gücü her zamankinden daha önemli.”ABD'li şirketlerin stratejileri tartışma yarattıDeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modelleri, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarını yeniden sorgulattı. Özellikle donanım üreticisi Nvidia, bu gelişmelerden ciddi şekilde etkilendi.Pazartesi günü, Nvidia’nın piyasa değeri 593 milyar dolar azaldı. Bu, Wall Street tarihinde bir şirketin yaşadığı en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti. Düşük maliyetle rekabet eden modeller, yapay zeka sektöründe bir paradigma değişimi yaratabilir.DeepSeek’in başarısının arkasında ne var?DeepSeek, maliyetleri düşürerek yüksek verimlilik sağlayan bir sistem geliştirdi. Nvidia H800 gibi daha az güçlü çipleri etkili bir şekilde kullanarak yüksek performanslı yapay zeka modelleri üretti. Bu yöntem, yüksek bütçeli yatırımların gerekliliğini sorgulatan bir alternatif olarak görülüyor.Sektör i̇çin düşük maliyetli modeller ne anlama geliyor?DeepSeek gibi düşük maliyetli modeller, sektörde iki ana soruyu gündeme getiriyor:OpenAI gibi büyük oyuncular hesaplama gücüne dayalı bir strateji izlerken, DeepSeek’in modeli gibi alternatif yaklaşımlar, sektörde rekabetin artacağını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yapay-zeka-deepseek-dunyayi-salladi-kuresel-piyasalarda-dengeleri-degistirdi-etkisi-nereye-varacak--1093077444.html
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openai, sam altman, abd, nvidia, wall street, teknoloji, ileri teknoloji, deepseek, yapay zeka, yapay zeka mühendisliği, yapay zeka ile görsel oluşturma, yapay zeka uygulamaları, chatgpt
openai, sam altman, abd, nvidia, wall street, teknoloji, ileri teknoloji, deepseek, yapay zeka, yapay zeka mühendisliği, yapay zeka ile görsel oluşturma, yapay zeka uygulamaları, chatgpt

DeepSeek piyasaları altüst etmişti, beklenen açıklama geldi: OpenAI'ın CEO'su Sam Altman bile 'şokta'

11:46 28.01.2025
© AP Photo / Alastair GrantSam Altman
Sam Altman - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Alastair Grant
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OpenAI CEO’su Sam Altman, Çin merkezli girişim DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modeli DeepSeek-R1’i “etkileyici” olarak nitelendirdi. Ancak Altman, OpenAI’ın başarısının ardında daha fazla hesaplama gücünün yattığını vurgulayarak kendi şirketini de övmeyi ihmal etmedi. Düşük maliyetli modeller sektörde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, düşük maliyetli yapay zeka modelleriyle teknoloji dünyasının gündemine oturdu. DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modelleri, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ederken, ABD merkezli şirketlerin stratejilerini yeniden değerlendirmelerine neden olabilir.
Geçtiğimiz hafta tanıtılan DeepSeek-R1 modeli, şirketin açıklamasına göre, OpenAI’ın o1 modeli ile karşılaştırıldığında 20 ila 50 kat daha uygun maliyetli bir kullanım sunuyor.
DeepSeek’in yayımladığı rapora göre, önceki modeli olan DeepSeek-V3, daha düşük kapasiteli Nvidia H800 çipleri ile eğitildi ve yalnızca 6 milyon dolar maliyetle tamamlandı. Bu düşük bütçeli yapay zeka çalışmaları, sektördeki büyük oyuncuların harcamalarını sorgulatıyor.

Sam Altman'dan ilk yorum: Performansları fiyatlarına göre çok i̇yi

OpenAI CEO’su Sam Altman, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada DeepSeek’in başarısını şu sözlerle değerlendirdi:
“DeepSeek’in R1 modeli, özellikle sundukları fiyatla elde ettikleri performans açısından etkileyici.”
Ancak Altman, OpenAI’ın araştırma hedeflerini vurgulayarak, daha fazla hesaplama gücüne duyulan ihtiyacın altını çizdi:
“Araştırma yol haritamızda ilerlemeye devam etmek bizi heyecanlandırıyor. Başarılı olmak için daha fazla hesaplama gücü her zamankinden daha önemli.”

ABD'li şirketlerin stratejileri tartışma yarattı

DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modelleri, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarını yeniden sorgulattı. Özellikle donanım üreticisi Nvidia, bu gelişmelerden ciddi şekilde etkilendi.
Pazartesi günü, Nvidia’nın piyasa değeri 593 milyar dolar azaldı. Bu, Wall Street tarihinde bir şirketin yaşadığı en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti. Düşük maliyetle rekabet eden modeller, yapay zeka sektöründe bir paradigma değişimi yaratabilir.

DeepSeek’in başarısının arkasında ne var?

DeepSeek, maliyetleri düşürerek yüksek verimlilik sağlayan bir sistem geliştirdi. Nvidia H800 gibi daha az güçlü çipleri etkili bir şekilde kullanarak yüksek performanslı yapay zeka modelleri üretti. Bu yöntem, yüksek bütçeli yatırımların gerekliliğini sorgulatan bir alternatif olarak görülüyor.

Sektör i̇çin düşük maliyetli modeller ne anlama geliyor?

DeepSeek gibi düşük maliyetli modeller, sektörde iki ana soruyu gündeme getiriyor:
1.
Yüksek harcamalar gerçekten gerekli mi?
2.
Maliyet odaklı modeller, dev teknoloji şirketlerini nasıl etkiler?
OpenAI gibi büyük oyuncular hesaplama gücüne dayalı bir strateji izlerken, DeepSeek’in modeli gibi alternatif yaklaşımlar, sektörde rekabetin artacağını gösteriyor.
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