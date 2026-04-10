Tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in kızı Berfin Türkmen: Babam, işçi ve emekçi için mücadele veriyor

İçeride biraz koşullar çok iyi değil. Haberleri takip ediyor. Bir ay değerlendirmesi geldiğinde belki tutuklu yargılama süreci son bulur diye bir umudu var.Bekliyor. Çocukluğundan beri kendisi de işçiydi zaten. Sendikal mücadelenin içerisine özellikle girdiğimden beri ben yaptığı her eylemden, her hareketten gurur duyuyorum.Ama hayat biraz zorlaştı tabii ki. Zor bir iş çünkü Türkiye'de sendikacı olmak. Ve yani her eylemde, her mücadelede, her konuşmada böyle bir hukuki süreçle karşılaşınca daha da zorlaşıyor.Daha önce tutuklanmış mıydı? Evet, geçen yılda tutuklanmıştı. Yine Antep'te Şubat zamanında. Ben gözaltı olarak hatırlıyorum, orada da tutuklanmıştı.Ne kadar kalmıştı o zaman? Bir aydan fazla, 35 veya 36 gün kadar cezaevinde kaldı. Ardından da bela salamadı, 4 aya yakın ev hapsinde kaldı. En son ev hapsi vardı, doğru.Ben açıkçası her zaman zaten ben de durumdan haberdardım. Herhangi bir, yani biraz daha dikkatli olsa, böyle olmasa ya da böyle bir iş yapmasa gibi bir dileğim açıkçası hiç olmadı. Öyle bir konuşma da geçmedi aramızda.Yaptığı şey, çünkü işçilerin, emekçilerin mücadelesini büyütmek, bu gerekli olduğu için yapıyor. Ve kendisinin kişisel mücadelesi de olmadığı için ben, yani kendisiyle ilgili herhangi bir endişem olmadı. Türkiye'nin adalet sistemiyle ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyorum.Ben de onunla birlikte, geri kalan tüm Türkiye halkıyla birlikte, o kadar. Biz oldukça destek aldığımızı düşünüyoruz aslında. Hem basından, canlı ana haber bültenlerinden, sosyal medyadan, kamuoyundan.Özellikle ilk tutuklandığı gün Twitter'da büyük gündem olmuştu. Milletvekilleri ziyaret etti cezaevinde. Farklı farklı kanallarda hem annesi hem ben konuştuk.Babam da içeriden bazı haberler, mektuplar yazarak bir yerlerle görüşme sağlamaya devam etti. Yani biraz biz kamuoyunun tepkisini kendimizle birlikte aldığımızı düşünüyoruz açıkçası. Yani özellikle bağımsız sendikalardan aslında görünür kılmaya dair destekler aldık.Ama tabii ki yani tüm Türkiye, sadece sendikalar açısından değil, yeterli değil. Çünkü ortada ciddi bir hukuksuzluk var. Ve son dönemde sadece babamla ilgili de değil, başka gazeteciler için de aynı şeyler yaşanıyor.Yani halka yanlış bir yayma gibi aynı suçlamadan tutuklanan başka mücadeleci insanlar da var. Bunun tabii tüm Türkiye için daha büyük bir gündeme haline gelmesi gerekiyor bence de. Hepimizin her zaman konuşması gereken ve kabul etmemesi, silmemesi gereken bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum.