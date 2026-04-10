https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/trump-iran-hurmuz-bogazindan-gecen-petrol-tankerlerinden-ucret-aliyorsa-derhal-durmali-1104908895.html
Trump: İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinden ücret alıyorsa derhal durmalı
Trump: İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinden ücret alıyorsa derhal durmalı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinden ücret talep etmesi halinde bunu hemen durdurması gerektiğini söyledi. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T00:51+0300
2026-04-10T00:51+0300
2026-04-10T00:51+0300
dünya
hürmüz boğazı
i̇ran
ortadoğu
donald trump
gemi
gemi kaçırma
ücret
ek ücret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104373888_0:90:743:508_1920x0_80_0_0_f8f4564e6ef6b63924ea4443148c97e6.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Trump, “İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerden ücret aldığına dair haberler var. Bunu yapmamalılar; eğer yapıyorlarsa derhal durmalılar” ifadelerini kullandı.Basında çıkan haberlere göre İran, gemilerin boğazdan geçişine izin vermek için nakliye şirketlerinden kripto parayla ödenecek ücretler talep etmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/trump-anlasma-yapmazlarsa-sonuc-cok-aci-verici-olacak-1104905756.html
hürmüz boğazı
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104373888_27:0:714:515_1920x0_80_0_0_1115c137776e46035bc02b5c4c2f23aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hürmüz boğazı, i̇ran, ortadoğu, donald trump, gemi, gemi kaçırma, ücret, ek ücret
hürmüz boğazı, i̇ran, ortadoğu, donald trump, gemi, gemi kaçırma, ücret, ek ücret
Trump: İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinden ücret alıyorsa derhal durmalı
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinden ücret talep etmesi halinde bunu hemen durdurması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Trump, “İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerden ücret aldığına dair haberler var. Bunu yapmamalılar; eğer yapıyorlarsa derhal durmalılar” ifadelerini kullandı.
Basında çıkan haberlere göre İran, gemilerin boğazdan geçişine izin vermek için nakliye şirketlerinden kripto parayla ödenecek ücretler talep etmeyi planlıyor.