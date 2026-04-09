Trump: Anlaşma yapmazlarsa, sonuç çok acı verici olacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir barış anlaşmasının mümkün olduğunu ve kendisinin 'çok iyimser' olduğunu söyledi. Ancak anlaşma yapmazlarsa sonucunun acı... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T20:51+0300
2026-04-09T21:04+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/arakci-abdnin-netanyahuya-izin-vermesi-aptalca-ama-buna-da-hazirlikliyiz--1104905034.html
20:51 09.04.2026 (güncellendi: 21:04 09.04.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir barış anlaşmasının mümkün olduğunu ve kendisinin 'çok iyimser' olduğunu söyledi. Ancak anlaşma yapmazlarsa sonucunun acı vereceği olacağı tehdidinde bulundu.
Donald Trump, İran'la barış anlaşması konusunda 'çok iyimser' olduğunu söyledi.
Trump, “İran liderleri toplantılarda basına söylediklerinden çok farklı konuşuyorlar. Çok daha makul davranıyorlar. Uymaları gereken her şeye zaten onay veriyorlar. Unutmayın, onlar mağlup edildi. Artık orduları yok. Anlaşma yapmazlarsa, sonuç çok acı verici olacak” dedi.
Lübnan'daki saldırılar hakkında Trump, “Netanyahu'yla konuştum ve işleri biraz sessizleştirecek. Bence biraz daha alçakgönüllü olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.