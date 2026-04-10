Tahran’dan ateşkes uyarısı: 'ABD bunu yeniden silahlanmak için kullanabilir'

İran, ABD ile ilan edilen ateşkese temkinli yaklaşıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Majid Takht-Ravanchi, Washington'un süreci yeniden silahlanmak ve saldırı... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T15:57+0300

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Majid Takht-Ravanchi, ABD ile varıldığı açıklanan ateşkes anlaşmasına ilişkin ciddi endişeler dile getirdi. İranlı diplomat, Washington’un ateşkesi askeri hazırlıklarını güçlendirmek için kullanabileceğini belirtti.“Düşmanın yeniden silahlanmasına ve tekrar saldırı düzenlemesine izin verecek bir ateşkese ihtiyacımız yok.”'Diplomasiye evet, güvenlik riskine hayır'Tahran yönetimi, diplomasi ve diyalog kapısını açık tuttuğunu, ancak bunun İran’a yönelik yeni saldırıların önünü açmaması gerektiğini vurguluyor.Takht-Ravanchi, İran’ın sunduğu 10 maddelik planın, olası barış görüşmeleri için temel çerçeve olacağını ifade etti.İran: Askeri yanıt stratejileri değiştirdiİranlı yetkiliye göre, çatışma sürecinde İran silahlı kuvvetlerinin attığı adımlar:Bu açıklama, İran’ın sahadaki askeri hamlelerinin caydırıcılık yarattığı mesajı olarak yorumlandı.Trump ateşkesi duyurdu, sahada tartışma büyüdüABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında iki haftalık ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Ardından İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD’nin İran’ın sunduğu önerileri kabul ettiğini ve İslamabad’da görüşmelerin başlayacağını açıklamıştı.Lübnan krizi: Ateşkesin kapsamı tartışmalıAncak ateşkesin uygulanmasına ilişkin ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor:Bu durum, sahadaki gerilimin devam ettiğini gösteriyor.

