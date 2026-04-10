https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/tahrandan-ateskes-uyarisi-abd-bunu-yeniden-silahlanmak-icin-kullanabilir-1104926319.html
Tahran’dan ateşkes uyarısı: 'ABD bunu yeniden silahlanmak için kullanabilir'
Sputnik Türkiye
İran, ABD ile ilan edilen ateşkese temkinli yaklaşıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Majid Takht-Ravanchi, Washington’un süreci yeniden silahlanmak ve saldırı... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T15:57+0300
dünya
donald trump
abd
i̇ran
tahran
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab5e0630e9c5c43ccffaf071dd1a6669.jpg
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Majid Takht-Ravanchi, ABD ile varıldığı açıklanan ateşkes anlaşmasına ilişkin ciddi endişeler dile getirdi. İranlı diplomat, Washington’un ateşkesi askeri hazırlıklarını güçlendirmek için kullanabileceğini belirtti.“Düşmanın yeniden silahlanmasına ve tekrar saldırı düzenlemesine izin verecek bir ateşkese ihtiyacımız yok.”'Diplomasiye evet, güvenlik riskine hayır'Tahran yönetimi, diplomasi ve diyalog kapısını açık tuttuğunu, ancak bunun İran’a yönelik yeni saldırıların önünü açmaması gerektiğini vurguluyor.Takht-Ravanchi, İran’ın sunduğu 10 maddelik planın, olası barış görüşmeleri için temel çerçeve olacağını ifade etti.İran: Askeri yanıt stratejileri değiştirdiİranlı yetkiliye göre, çatışma sürecinde İran silahlı kuvvetlerinin attığı adımlar:Bu açıklama, İran’ın sahadaki askeri hamlelerinin caydırıcılık yarattığı mesajı olarak yorumlandı.Trump ateşkesi duyurdu, sahada tartışma büyüdüABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında iki haftalık ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Ardından İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD’nin İran’ın sunduğu önerileri kabul ettiğini ve İslamabad’da görüşmelerin başlayacağını açıklamıştı.Lübnan krizi: Ateşkesin kapsamı tartışmalıAncak ateşkesin uygulanmasına ilişkin ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor:Bu durum, sahadaki gerilimin devam ettiğini gösteriyor.
abd
i̇ran
tahran
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96bf52423eb67257681c1dad7703e20f.jpg
donald trump, abd, i̇ran, tahran, abd, haberler
İran, ABD ile ilan edilen ateşkese temkinli yaklaşıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Majid Takht-Ravanchi, Washington’un süreci yeniden silahlanmak ve saldırı hazırlığı için kullanabileceğini söyledi. Tahran, diyaloğa açık olduğunu vurgularken, ateşkes ihlalleri ve Lübnan tartışması gerilimi artırıyor.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Majid Takht-Ravanchi, ABD ile varıldığı açıklanan ateşkes anlaşmasına ilişkin ciddi endişeler dile getirdi. İranlı diplomat, Washington’un ateşkesi askeri hazırlıklarını güçlendirmek için kullanabileceğini belirtti.
“Düşmanın yeniden silahlanmasına ve tekrar saldırı düzenlemesine izin verecek bir ateşkese ihtiyacımız yok.”
'Diplomasiye evet, güvenlik riskine hayır'
Tahran
yönetimi, diplomasi ve diyalog kapısını açık tuttuğunu
, ancak bunun İran’a
yönelik yeni saldırıların önünü açmaması gerektiğini vurguluyor.
Takht-Ravanchi, İran’ın sunduğu 10 maddelik planın, olası barış görüşmeleri için temel çerçeve olacağını ifade etti.
İran: Askeri yanıt stratejileri değiştirdi
İranlı yetkiliye göre, çatışma sürecinde İran silahlı kuvvetlerinin attığı adımlar:
ABD
ve İsrail’in
bölgesel planlarını gözden geçirmesine neden oldu
Tahran’a yönelik “stratejik vizyonu” değiştirdi
Bu açıklama, İran’ın sahadaki askeri hamlelerinin caydırıcılık yarattığı mesajı olarak yorumlandı.
Trump ateşkesi duyurdu, sahada tartışma büyüdü
ABD Başkanı Donald Trump
, taraflar arasında iki haftalık ateşkes
sağlandığını duyurmuştu. Ardından İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi
, ABD’nin İran’ın sunduğu önerileri kabul ettiğini ve İslamabad’da görüşmelerin başlayacağını
açıklamıştı.
Lübnan krizi: Ateşkesin kapsamı tartışmalı
Ancak ateşkesin uygulanmasına ilişkin ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor:
İran
, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini savunuyor
Pakistan
, bu görüşe destek veriyor
ABD
, Lübnan’ın anlaşma kapsamına dahil olmadığını öne sürüyor
Bu durum, sahadaki gerilimin devam ettiğini gösteriyor.