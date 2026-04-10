İran: Ateşkesin ardından şu ana kadar hiçbir ülkeye herhangi bir atış yapmadık
İran: Ateşkesin ardından şu ana kadar hiçbir ülkeye herhangi bir atış yapmadık
Devrim Muhafızları, ateşkes ardından füze saldırısı yapıldığına dair haberleri yalanlayarak, saldırı yapılması halinde bunun resmi bir açıklama ile... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T02:36+0300
2026-04-10T02:36+0300
2026-04-10T02:36+0300
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki bazı ülkelerin tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına dair haberlerin asılsız olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, basra körfezi, amerika, i̇ran silahlı kuvvetleri
İran: Ateşkesin ardından şu ana kadar hiçbir ülkeye herhangi bir atış yapmadık
Devrim Muhafızları, ateşkes ardından füze saldırısı yapıldığına dair haberleri yalanlayarak, saldırı yapılması halinde bunun resmi bir açıklama ile duyurulacağını ifade etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki bazı ülkelerin tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına dair haberlerin asılsız olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
İran Silahlı Kuvvetleri, ateşkesin başlamasından şu ana kadar hiçbir ülkeye kesinlikle herhangi bir atış gerçekleştirmemiştir. Eğer bu haberler doğruysa, şüphesiz bu eylemler Siyonist düşman ya da Amerika'nın işidir.
İran Silahlı Kuvvetleri tarafından bir hedef vurulması durumunda bunun resmi bir açıklamayla duyurulacağı belirtilirken, resmi açıklamalarında yer almayan hiçbir eylemin İran İslam Cumhuriyeti ile ilgisi olmadığı kaydedildi.