https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/istanbuldaki-uyusturucu-sorusturmasinda-sosyal-medya-fenomeni-mika-raun-can-tutuklandi-1103168269.html
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak”... 31.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-31T16:58+0300
2026-01-31T16:58+0300
2026-01-31T16:58+0300
türki̇ye
mika can raun
tutuklama
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103156505_0:4:577:329_1920x0_80_0_0_be7992105ba947797ac0e66d930710b8.jpg
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Can’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sosyal medya fenomeni, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Mika Raun Can, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.Hakimlik, Can’ın “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi.Mika Raun Can hakkında ayrıca “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarından gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/uyusturucu-operasyonunda-enes-batur-icin-yakalama-karari-verildi-ebo-ve-berkcan-guven-de-gozalti-1103164824.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103156505_0:30:577:463_1920x0_80_0_0_6a3302d3e058584e3965d8f6e56e3b3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mika can raun, tutuklama, i̇stanbul
mika can raun, tutuklama, i̇stanbul
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan tutuklandı.
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Can’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sosyal medya fenomeni, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Mika Raun Can, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, Can’ın “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Mika Raun Can hakkında ayrıca “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarından gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.