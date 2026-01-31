https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/istanbuldaki-uyusturucu-sorusturmasinda-sosyal-medya-fenomeni-mika-raun-can-tutuklandi-1103168269.html

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak"... 31.01.2026

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Can’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sosyal medya fenomeni, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Mika Raun Can, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.Hakimlik, Can’ın “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi.Mika Raun Can hakkında ayrıca “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarından gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

