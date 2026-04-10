Sıcaklık artıyor, risk büyüyor: Uzmanından kenelere karşı kritik uyarı
2026-04-10T12:31+0300, Sputnik Türkiye
2026-04-10T12:31+0300
Hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla "kenelere karşı dikkat edin" uyarısı yapıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kene popülasyonunun aktif hale geldiğini belirtti.
Kene vakaları artışa geçiyor
Keskin, Türkiye genelinde bu dönemde kene tutunma vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekerek, “Sadece Tokat'ta değil, tüm Türkiye'de kene tutunma vakalarını görmeye başlayacağız. Havaların ısınmasıyla kenelerin aktivitesi artıyor. Aynı zamanda insanlar da daha fazla dış ortama çıkıyor. Pikniğe gidiyor, yürüyüş yapıyor, tarımsal faaliyetlerde bulunuyor. Bu durum, kene ile temas riskini artırıyor” ifadelerini kullandı.
Riskli alanlarda önlem şart
Uzmanlar, özellikle mera, çayırlık ve ormanlık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Keskin, alınması gereken önlemleri şu sözlerle anlattı:
"Mera ve çayırlık alanlara girerken mümkün olduğunca dikkatli olunmalı. Bu tür alanlara veya ormanlık bölgelere girilecekse pantolon paçalarının çorap içine alınması çok önemli. Ayrıca açık renkli kıyafetler tercih edilmesi, kenelerin fark edilmesini kolaylaştırır. Sahaya çıkarken kene kovucu ürünlerin kullanılması da oldukça etkili bir önlemdir. Dış ortamdan dönüldüğünde ise mutlaka duş alınmalı ve vücut kene açısından kontrol edilmelidir."
Türkiye’de 56 kene türü bulunuyor
Keskin, her kenenin hastalık taşımadığına dikkat çekerek Türkiye’de 56 kene türünün tespit edildiğini, bunların yaklaşık 20’sinin insanlar üzerinde bulunduğunu belirtti.
Dünya genelinde ise yaklaşık 1030 kene türü bulunduğu ifade edildi.
Uzmanlara göre özellikle “Hyalomma marginatum” türü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştırabilmesi nedeniyle risk taşıyor.
Keskin, “İnsanlar üzerinden toplanan kenelerin yüzde 70-80'ini Hyalomma marginatum oluşturuyor. Bu tür, KKKA hastalığını doğrudan bulaştırabildiği için bizim için en riskli kene türüdür ancak tüm keneler hastalık taşıyacak diye bir durum söz konusu değildir. Hepsinin insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.