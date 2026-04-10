Sadece 50 ay hapis cezası almıştı: Ünlü rapçi Diddy yine tahliyesini talep etti
Sadece 50 ay hapis cezası almıştı: Ünlü rapçi Diddy yine tahliyesini talep etti
ABD'li müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs, 50 aylık hapis cezasının iptali için yeniden temyize gitti. İki saat süren duruşmanın ardından karar açıklanmadı. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T15:48+0300
2026-04-10T15:48+0300
ABD’li müzik yapımcısı Sean “Diddy” Combs, aldığı hapis cezasının düşürülmesi ve tahliye edilmesi talebiyle bir kez daha temyiz mahkemesine başvurdu. New York Manhattan’daki temyiz duruşmasında taraflar, cezanın hukuka uygunluğu konusunda karşı karşıya geldi.Combs, geçtiğimiz yıl görülen davada insan ticareti ve organize suç suçlamalarından beraat etmiş, ancak eyaletler arası fuhuşa aracılık suçundan iki ayrı mahkûmiyet almıştı. Mahkeme, sanatçıya toplam 50 ay hapis cezası vermişti.'Hakim beraat edilen suçları dikkate aldı' iddiasıSavunma avukatları, mahkemenin ceza verirken jüri tarafından kabul edilmeyen daha ağır suçlamaları da dikkate aldığını öne sürdü. Avukat Alexandra Shapiro, hakimin “adeta 13. jüri üyesi gibi davrandığını” savunarak cezanın hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.Savunma tarafı, verilen cezanın benzer suçlar için alışılmışın üzerinde olduğunu belirterek, “Beraat kararı gerçekten beraat anlamına gelmeli” ifadesini kullandı.Yargıçlardan temkinli yaklaşımÜç yargıçtan oluşan temyiz heyetinin ise savunmanın bazı argümanlarına şüpheyle yaklaştığı aktarıldı. Hakimler, ceza belirlenirken sanığın genel davranışlarının dikkate alınmasının hukuken mümkün olabileceğine işaret etti.Duruşmada bir yargıç, davada yer alan kadınların uyuşturucu etkisi altında bu süreçlere dahil edildiğine dair iddiaların, verilen cezanın makul olup olmadığını değerlendirmede rol oynayabileceğini dile getirdi. Öte yandan aynı yargıç, beraat edilen suçlara ilişkin iddiaların cezaya ne ölçüde yansıtılabileceği konusunda savcılık tarafına da sorular yöneltti.Savcılık: Verilen ceza kurallara uygun, hatta sınırların altındaSavcılık, verilen cezanın federal rehberlere uygun olduğunu ve hatta bu sınırların altında kaldığını savundu. Savcılar, mahkemenin sanığın genel davranışlarını değerlendirme yetkisi bulunduğunu vurguladı.Dava sürecinde Combs’un, “freak off” olarak adlandırılan ve günler süren, uyuşturucu kullanılan cinsel organizasyonlar düzenlediği iddia edilmişti. Şarkıcı ise suçlamaları reddederek bu ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu.Karar açıklanmadıYaklaşık iki saat süren duruşmanın ardından temyiz mahkemesi kararını açıklamadı.Halen New Jersey’de düşük güvenlikli bir cezaevinde bulunan Combs’un, mevcut hesaplamalara göre 2028 yılında tahliye edilmesi öngörülüyor. Savunma ekibi ise cezanın iptali veya azaltılması halinde erken tahliye ihtimalinin doğabileceğini belirtiyor.
abd, new york, new jersey, sean combs
abd, new york, new jersey, sean combs

Sadece 50 ay hapis cezası almıştı: Ünlü rapçi Diddy yine tahliyesini talep etti

15:48 10.04.2026
ABD'li müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs, 50 aylık hapis cezasının iptali için yeniden temyize gitti. İki saat süren duruşmanın ardından karar açıklanmadı.
ABD’li müzik yapımcısı Sean “Diddy” Combs, aldığı hapis cezasının düşürülmesi ve tahliye edilmesi talebiyle bir kez daha temyiz mahkemesine başvurdu. New York Manhattan’daki temyiz duruşmasında taraflar, cezanın hukuka uygunluğu konusunda karşı karşıya geldi.
Combs, geçtiğimiz yıl görülen davada insan ticareti ve organize suç suçlamalarından beraat etmiş, ancak eyaletler arası fuhuşa aracılık suçundan iki ayrı mahkûmiyet almıştı. Mahkeme, sanatçıya toplam 50 ay hapis cezası vermişti.

'Hakim beraat edilen suçları dikkate aldı' iddiası

Savunma avukatları, mahkemenin ceza verirken jüri tarafından kabul edilmeyen daha ağır suçlamaları da dikkate aldığını öne sürdü. Avukat Alexandra Shapiro, hakimin “adeta 13. jüri üyesi gibi davrandığını” savunarak cezanın hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.
Savunma tarafı, verilen cezanın benzer suçlar için alışılmışın üzerinde olduğunu belirterek, “Beraat kararı gerçekten beraat anlamına gelmeli” ifadesini kullandı.

Yargıçlardan temkinli yaklaşım

Üç yargıçtan oluşan temyiz heyetinin ise savunmanın bazı argümanlarına şüpheyle yaklaştığı aktarıldı. Hakimler, ceza belirlenirken sanığın genel davranışlarının dikkate alınmasının hukuken mümkün olabileceğine işaret etti.
Duruşmada bir yargıç, davada yer alan kadınların uyuşturucu etkisi altında bu süreçlere dahil edildiğine dair iddiaların, verilen cezanın makul olup olmadığını değerlendirmede rol oynayabileceğini dile getirdi. Öte yandan aynı yargıç, beraat edilen suçlara ilişkin iddiaların cezaya ne ölçüde yansıtılabileceği konusunda savcılık tarafına da sorular yöneltti.

Savcılık: Verilen ceza kurallara uygun, hatta sınırların altında

Savcılık, verilen cezanın federal rehberlere uygun olduğunu ve hatta bu sınırların altında kaldığını savundu. Savcılar, mahkemenin sanığın genel davranışlarını değerlendirme yetkisi bulunduğunu vurguladı.
Dava sürecinde Combs’un, “freak off” olarak adlandırılan ve günler süren, uyuşturucu kullanılan cinsel organizasyonlar düzenlediği iddia edilmişti. Şarkıcı ise suçlamaları reddederek bu ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu.

Karar açıklanmadı

Yaklaşık iki saat süren duruşmanın ardından temyiz mahkemesi kararını açıklamadı.
Halen New Jersey’de düşük güvenlikli bir cezaevinde bulunan Combs’un, mevcut hesaplamalara göre 2028 yılında tahliye edilmesi öngörülüyor. Savunma ekibi ise cezanın iptali veya azaltılması halinde erken tahliye ihtimalinin doğabileceğini belirtiyor.
