Diddy davasında beklenmedik karar: Tüm ağır suçlamalara rağmen, sadece 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Diddy davasında beklenmedik karar: Tüm ağır suçlamalara rağmen, sadece 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ünlü müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs, New York'ta görülen davada 50 ay (4 yıl 2 ay) hapis cezasına çarptırıldı. Cinsel istismar, şantaj ve yasa dışı... 04.10.2025

ABD’li ünlü müzik yapımcısı ve Bad Boy Records kurucusu Sean “Diddy” Combs, New York federal mahkemesinde görülen davada 50 ay hapis cezası aldı. Yargıç Arun Subramanian, Combs aleyhindeki delilleri “çok güçlü” olarak nitelendirirken, davanın 2025’in en sansasyonel yargılamalarından biri olduğuna dikkat çekti.Hakkındaki suçlamalar ve kararCombs, 2024 yılında seks ticareti, şiddet, sahtecilik ve fuhuş için insan taşıma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 25 yıl geriye dönük incelenen olaylarda, Combs’un evinde bulunan 1000 şişe bebek yağı detayı kamuoyunu şaşkına çevirmişti.Mahkeme, Diddy’yi 5 suçlamadan yalnızca ikisinde suçlu buldu: Fuhuş için insan taşımak. Böylece ömür boyu hapis cezası olasılığından kurtulan Combs, 4 yıl 2 ay hapis yatacak.Ağır suçlamalardan kurtuldu ama ceza kaçınılmaz olduMahkeme, Diddy’yi seks ticareti ve örgütlü suç suçlamalarından beraat ettirdi. Bu sayede olası 20 yıl hapis cezasından kaçtı. Ancak savcılık, en az 11 yıl hapis cezası talep etmişti. Yargıç, daha düşük bir cezaya hükmetse de, Combs’un Cassie Ventura ve “Jane” isimli eski partnerine uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddet nedeniyle ağır eleştirilerde bulundu.Diddy’nin gözyaşlarıyla özrüMahkemede söz alan Combs, “Kendi ellerimle hayatımı mahvettim. Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle aklımı kaybettim, partnerlerime şiddet uyguladım. Bunun utancını ömür boyu taşıyacağım” dedi.13 aydır hapiste olduğunu vurgulayan Combs, bu süreçte “25 yıl sonra ilk kez tamamen ayık olduğunu” belirtti. “Ya hapishane seni öldürür ya da değiştirir. Ben yaşamayı seçtim” ifadelerini kullandı.Davanın perde arkasıDava boyunca 34 tanık ifade verdi ve Diddy’nin ünlü “freak-off partileri” hakkında şok edici detaylar mahkemeye taşındı. Savcılar, Diddy’nin müzik şirketini “suç örgütü” gibi kullandığını öne sürse de, jüri bu iddiaları reddetti.Buna rağmen yargıç, Combs’un “gücünü ve parasını insanları istismar etmek için kullandığını” söyledi.Hapis sonrası ne olacak?Diddy’nin aldığı 50 aylık hapis cezası, şartlı tahliye ihtimaliyle kısalabilir. Ancak yasal süreç bitmiş değil. Avukatları, “mahkeme masumiyetini kısmen kabul etti” diyerek yeni itiraz hazırlığında.

