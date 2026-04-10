Arap Ulusal Muhafızları: Ateş altında müzakere kabul edilemez, şartları savaş alanı belirler
Sputnik Türkiye
Arap Ulusal Muhafızları Siyasi Konsey Başkanı İssam Fahuri, Netanyahu'nun Lübnan'la doğrudan müzakere teklifini, devam eden İsrail bombardımanı nedeniyle...
2026-04-10T19:05+0300
Arap Ulusal Muhafızları Siyasi Konsey Başkanı İssam Fahuri, Netanyahu’nun Lübnan’la doğrudan müzakere teklifini, devam eden İsrail bombardımanı nedeniyle reddederek, Lübnan’daki güç dengesini sahadaki direnişin belirlediğini söyledi.
Arap Ulusal Muhafızları Siyasi Konsey Başkanı İssam Fahuri, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sürdüğü koşullarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 'Beyrut yönetimiyle doğrudan müzakerelere hazır olduğu' yönündeki açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi. Fahuri, ateş altında müzakerenin kabul edilemez olduğunu, şartları ancak savaş alanının belirlediğini ifade etti.
İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde, özellikle de başkent Beyrut'ta gerçekleştirdiği kitlesel katliamlar, Lübnan üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'a verilmiş bir mesajdır. Bu mesajın anlamı şudur: İsrail ne İran’la müzakere ne de Ortadoğu’da bir ateşkes istiyor; hedeflerine ulaşamayınca savaşın sürmesini tercih ediyor.
Fahuri, Lübnan’da ateşkesin, İran’ın Pakistanlı arabulucular üzerinden onayladığı on maddelik paketin içinde yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
İran'ın tutumunun baskısı altında kalan Trump, İsrail'in gerilimi tırmandırmasının müzakerelerin seyrini baltaladığını anladı. Bu durum, onu Netanyahu'dan Lübnan'daki askeri operasyonları azaltmasını talep etmeye zorladı; ancak bu talep Lübnan hükümetinin veya resmi kurumların bir isteği üzerine gelmedi.
İsrail’in Lübnan’da hedeflerine ulaşamadığını vurgulayan Fahuri, İsrail ordusunun hala ülkenin güney cephesindeki hatları kontrol etmekten uzak olduğunu söyledi:
Lübnan’daki güç dengesini bugün direniş belirliyor ve geniş halk kesimlerinden destek gördüğü için geri adım atmayacak. Direnişin silahı, Lübnan’ı ve halkını savunmaya, bölgedeki konumunu güçlendirmeye ve herhangi bir İsrail hakimiyetini engellemeye yöneliktir.
İsrail'le doğrudan müzakereler konusundaki iç bölünmelere de değinen Fahuri, "İsrail'in, Lübnan'ı bir iç savaşa sürükleyerek ve ulusal birliğini baltalayarak kendi çıkarlarına hizmet eden bir anlaşmayı dayatmaya çalıştığını" ifade etti. Fahuri, "çeşitlilik ve bir arada yaşama üzerine kurulu Lübnan modelinin, Siyonist düşünceyle çeliştiğini" de sözlerine ekledi.