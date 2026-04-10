Arap Ulusal Muhafızları: Ateş altında müzakere kabul edilemez, şartları savaş alanı belirler

Arap Ulusal Muhafızları Siyasi Konsey Başkanı İssam Fahuri, Netanyahu'nun Lübnan'la doğrudan müzakere teklifini, devam eden İsrail bombardımanı nedeniyle... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

Arap Ulusal Muhafızları Siyasi Konsey Başkanı İssam Fahuri, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sürdüğü koşullarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 'Beyrut yönetimiyle doğrudan müzakerelere hazır olduğu' yönündeki açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi. Fahuri, ateş altında müzakerenin kabul edilemez olduğunu, şartları ancak savaş alanının belirlediğini ifade etti.Fahuri, Lübnan’da ateşkesin, İran’ın Pakistanlı arabulucular üzerinden onayladığı on maddelik paketin içinde yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:İsrail’in Lübnan’da hedeflerine ulaşamadığını vurgulayan Fahuri, İsrail ordusunun hala ülkenin güney cephesindeki hatları kontrol etmekten uzak olduğunu söyledi:İsrail'le doğrudan müzakereler konusundaki iç bölünmelere de değinen Fahuri, "İsrail'in, Lübnan'ı bir iç savaşa sürükleyerek ve ulusal birliğini baltalayarak kendi çıkarlarına hizmet eden bir anlaşmayı dayatmaya çalıştığını" ifade etti. Fahuri, "çeşitlilik ve bir arada yaşama üzerine kurulu Lübnan modelinin, Siyonist düşünceyle çeliştiğini" de sözlerine ekledi.

