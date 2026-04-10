Putin’den hükümete 'ulusal yapay zeka planı' talimatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabineye yapay zekanın (YZ) ülke çapında hayata geçirilmesine dönük kapsamlı bir ulusal plan hazırlanması talimatı verdi. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekanın (YZ) ülke genelinde yaygın biçimde kullanılması için hükümete, bölge yönetimleriyle birlikte ulusal bir uygulama planı hazırlama talimatı verdi. Bu alandaki gelişmelerin ele alındığı bir toplantıda konuşan Putin, bu adımın Rusya’nın güvenliği, savunma kabiliyeti ve gelecekteki varlığı için ‘teknolojik egemenliği’ sağlamanın bir zorunluluk olduğunu vurguladı.Putin, Rusya’nın kendi yapay zeka modellerini geliştirmesinin stratejik önemine dikkat çekerek, “Yalnızca kendi modellerimize sahip olduğumuzda emin adımlarla ilerleyebilir, güvenliğimizi ve savunma kapasitemizi garanti altına alabiliriz. Bu, özellikle kritik bir meseledir” dedi.Rus lider, 2030 yılına kadar yapay zeka tabanlı ürün ve çözümlerin ekonomi ve eğitim başta olmak üzere tüm alanlarda kullanılmasının hedeflendiğini belirtti. Putin, teknolojik gelişmelerin hızına uyum sağlanması ve bu alanda gerekli düzeyde “teknolojik egemenliğin” temin edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu teknolojilerdeki egemenlik seviyesi, doğrudan Rusya’nın varlığını belirleyecek bir faktördür” ifadesini kullandı.
