Pakistan, İran heyetinin güvenliği için savaş jetlerini devreye soktu, kritik saatler

Tüm gözlerin ABD-İran barış görüşmelerine çevrildiği İslamabad’da, Pakistan jetleri İran heyetine eşlik edeceği bildirildi. Ancak İran heyetinin Pakistan'a... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T12:45+0300

Uçuş takip verilerine göre Pakistan’a ait JF-17 Thunder ve F-16 savaş uçakları, İran’ın Bandar Abbas limanı yakınlarında görüldü. Bu uçakların, İran heyetini taşıyan uçağa İslamabad’a kadar yaklaşık üç saatlik yolculuk boyunca eşlik ettiği aktarıldı, görüntülen yayınlandı.Ayrıca Pakistan, savaş uçaklarının havada daha uzun süre kalmasını sağlayan IL-78 yakıt ikmal tankerleri de gönderdi. C-130 Hercules uçakları ise muhtemelen lojistik destek için kullanılıyor.Bununla birlikte “gökyüzünün gözleri” olarak bilinen AWACS sistemleri, Pakistan’dan Basra Körfezi’ne kadar hava sahasını sürekli izliyor.Dikkat çekici bir diğer nokta ise konuşlandırmanın sadece İran hava sahasıyla sınırlı olmaması. Pakistan uçakları, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan yakınlarında da görüldü. Bu durum, Körfez ülkeleriyle daha geniş çaplı bir koordinasyona işaret ediyor.Bu, benzeri görülmemiş bir konuşlandırma ve Arap basınına göre ‘Pakistan açısından mesaj açık: hiçbir riski göze almamak.’‘Çelik koruma’Bazı uzmanların ‘çelik koruma’ olarak adlandırdığı bu hava koruma kalkanının ölçeği, Pakistan’ın son yılların en önemli diplomatik toplantısına ev sahipliği yaparken üzerindeki baskıyı gösteriyor. Pakistan, 8 Nisan’da Türkiye dahil diğer ülkelerin desteğiyle ABD ile İran arasında ateşkes sağladı ve Tahran’da 2 binden fazla kişinin öldüğü bir aylık çatışmayı durdurdu.Şimdi ise hedef kalıcı bir barış sağlamakİslamabad adeta kaleye dönüştüPakistan hiçbir önlemi eksik bırakmadı. Ülkenin uluslararası itibarı söz konusu. İslamabad’ın bazı bölgeleri kapatılırken, güney ve batı hava sahalarında hava savunma sistemleri aktive edildi.Pakistanlı Bakan Mohsin Naqvi, Dawn gazetesine yaptığı açıklamada “Tüm yabancı misafirler için kusursuz bir güvenlik planı hazırlandı” dedi.ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ederken, İran tarafında görüşmelere Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin katılması bekleniyor.‘En üst düzey yüz yüze temas’Görüşmeler gerçekleşirse, bu iki ülke arasında 1979 İslam Devrimi’nden bu yana en üst düzey yüz yüze temas olacak.Ancak İran’ın hava kuvvetlerinin savaşta büyük ölçüde etkisiz hale gelmesi nedeniyle Pakistan, İran heyeti için İran ve Basra Körfezi üzerinde koruyucu bir hava kalkanı oluşturmak amacıyla geniş çaplı bir hava gücü konuşlandırdı.Pakistan-İsrail gerilimi tırmanıyorCuma günü Pakistan ile İsrail arasında sert açıklamalar yaşandı. Pakistan Savunma Bakanı Havace Muhammad Asif,, İsrail’i “kötü” ve “insanlık için bir lanet” olarak nitelendirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu sözleri “kabul edilemez” olarak değerlendirdi. Gelen tepkiler üzerine Asif paylaşımını sildi.Bu gerilim gölgesinde Pakistan, İranlı yetkililer için kapsamlı bir hava güvenlik ağı oluşturdu.İran heyetinin İslamabad’a gidip gitmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/pakistandaki-iran-abd-gorusmelerine-taraflardan-kimler-katiliyor-1104901205.html

