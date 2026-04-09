Pakistan’daki İran-ABD görüşmelerine taraflardan kimler katılıyor?
Pakistan yetkilileri İran ve ABD arasında cumartesi günü başkent İslamabad’da başlaması planlanan müzakerelere katılacak muhtemel isimleri paylaştı. Ayrıntılar haberde...
17:30 09.04.2026
Pakistan yetkilileri İran ve ABD arasında cumartesi günü başkent İslamabad’da başlaması planlanan müzakerelere katılacak muhtemel isimleri paylaştı.
Pakistanlı yetkililer, heyetlerin İslamabad’a cuma günü varmasını ancak görüşmelerin cumartesi günü başlamasını beklediklerini belirterek bir liste paylaştı. Yetkililer listedeki isimlerin değişebileceği notunu düştü.
Mevcut listeye göre müzakerelere katılması beklenen isimler şöyle:

Pakistan (ev sahibi)

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar
Pakistan Ulusal Güvenlik danışmanı ve istihbarat servisi (ISI) başkanı General Asim Malik

ABD heyeti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff
Eski başkanlık danışmanı (Trump’ın damadı) Jared Kushner
CENTCOM komutanı Brad Cooper (büyük ihtimalle)

İran heyeti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecit Takht Ravançi
