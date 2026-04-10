Kalibaf: Lübnan'da ateşkes ve İran varlıklarının serbest bırakılması müzakereler başlamadan yerine getirilmeli
Kalibaf: Lübnan'da ateşkes ve İran varlıklarının serbest bırakılması müzakereler başlamadan yerine getirilmeli
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance müzakereler için Pakistan'a yola çıkarken İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan bir paylaşım geldi. Kalibaf, 'taraflar arasında... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T18:00+0300
2026-04-10T18:02+0300
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X hesabından yaptığı paylaşımda "Taraflar arasında karşılıklı olarak kararlaştırılan iki önlem henüz uygulanmadı" ifadelerini kullandı ve ekledi: Kalibaf'ın müzakere heyetinde olması bekleniyor. İsrail ordusu ise Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Pakistan'daki heyetlerde kimlerin olması bekleniyor? Pakistanlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamada heyetlerin İslamabad'a cuma günü varmasını ancak görüşmelerin cumartesi günü başlamasını beklediklerini belirterek bir liste paylaşmıştı. Mevcut listeye göre müzakerelere katılması beklenen isimler şöyle:Pakistan (ev sahibi)ABD heyetiİran heyeti
18:00 10.04.2026 (güncellendi: 18:02 10.04.2026)
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance müzakereler için Pakistan'a yola çıkarken İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan bir paylaşım geldi. Kalibaf, 'taraflar arasında kararlaştırılan iki önlemin henüz uygulanmadığını' belirterek bunların müzakereler başlamadan yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X hesabından yaptığı paylaşımda "Taraflar arasında karşılıklı olarak kararlaştırılan iki önlem henüz uygulanmadı" ifadelerini kullandı ve ekledi:
‘Lübnan'da ateşkes ve müzakerelerin başlamasından önce İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması. Bu iki konu, müzakereler başlamadan önce yerine getirilmelidir.'
Kalibaf’ın müzakere heyetinde olması bekleniyor.
İsrail ordusu ise Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.

Pakistan'daki heyetlerde kimlerin olması bekleniyor?

Pakistanlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamada heyetlerin İslamabad’a cuma günü varmasını ancak görüşmelerin cumartesi günü başlamasını beklediklerini belirterek bir liste paylaşmıştı.
Mevcut listeye göre müzakerelere katılması beklenen isimler şöyle:

Pakistan (ev sahibi)

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar
Pakistan Ulusal Güvenlik danışmanı ve istihbarat servisi (ISI) başkanı General Asim Malik

ABD heyeti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff
Eski başkanlık danışmanı (Trump’ın damadı) Jared Kushner
CENTCOM komutanı Brad Cooper (büyük ihtimalle)

İran heyeti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecit Takht Ravançi
