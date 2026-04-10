Myanmar’da yeni dönem: General Hlaing resmen devlet başkanı oldu
2021 darbesiyle iktidarı ele geçiren General Min Aung Hlaing, düzenlenen törenle Myanmar’ın yeni devlet başkanı olarak resmen göreve başladı. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T16:18+0300
Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan ve son 5 yıldır ülkeyi fiilen yöneten General Min Aung Hlaing, ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin etti.Şinhua ajansının haberine göre, Hlaing için başkent Nepido'daki parlamentoda yemin töreni düzenlendi.Böylelikle, son 5 yıldır ülkeyi fiilen yöneten Hlaing, 11. Devlet Başkanı olarak resmen görevine başladı.Hlaing, yemin töreni sonrasında ise parlamentoya hitap etti.Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez düzenlenen genel seçimler için oy kullanma işlemi 28 Aralık-25 Ocak arası 3 aşamada yapılmıştı.Myanmar'daki askeri darbeMyanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddiaları ve siyasi gerilim sonrası 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere birçok yetkiliyi gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.Darbenin ardından başlayan çatışmaların, 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine yol açtığı belirtildi.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) raporuna göre, darbe sonrası 27 binden fazla kişi gözaltına alındı, bunların 6 bini kadın ve 570’i çocuk oldu.Yerinden edilen milyonlarca kişinin büyük kısmı ülke içinde kalırken, yüz binlerce kişi Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.
