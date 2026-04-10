Meteoroloji'den 44 il için sarı kodlu sağanak, kar yağışı ve zirai don uyarısı yapıldı
Meteoroloji'den 44 il için sarı kodlu sağanak, kar yağışı ve zirai don uyarısı yapıldı
Bugünkü hava durumuna göre Türkiye genelinde aralıklarla yağış ve kar yağışı bekleniyor. Yağışlar, Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Nisan hava durumu tahminlerine göre Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den 44 il için sarı kodlu uyarıKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE - 13°C - Parçalı ve çok bulutluEDİRNE - 13°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAKARYA - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDENİZLİ - 16°C - Parçalı ve çok bulutluİZMİR - 18°C - Parçalı ve çok bulutluMUĞLA - 16°C - Parçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA - 21°C - Parçalı ve çok bulutluBURDUR - 15°C - Parçalı ve çok bulutluHATAY - 19°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA - 21°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıESKİŞEHİR - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKAYSERİ - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKONYA - 13°C - Çok bulutlu ve aralıklı yağmurluBATI KARADENİZÇok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU - 6°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU - 7°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bayburt çevrelerinde yeel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıRİZE - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; bölge genelinde (Malatya ve Iğdır hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - 4°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS - 5°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA - 11°C - Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluVAN - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.DİYARBAKIR - 14°C - Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP - 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT - 16°C - Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA - 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bugünkü hava durumuna göre Türkiye genelinde aralıklarla yağış ve kar yağışı bekleniyor. Yağışlar, Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da rüzgarın hızı saatte 60 km'ye varacak. Zirai dona uyarına dikkat.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Nisan hava durumu tahminlerine göre Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 44 il için sarı kodlu uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE - 13°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DENİZLİ - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
HATAY - 19°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA - 21°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KAYSERİ - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA - 13°C - Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU - 6°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU - 7°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bayburt çevrelerinde yeel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; bölge genelinde (Malatya ve Iğdır hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM - 4°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS - 5°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA - 11°C - Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
VAN - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR - 14°C - Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP - 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT - 16°C - Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA - 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Uyarılar yapılmıştı: 174 merkezde toprak sıcaklığı sıfırın altına indi, 54 ilde meteorolojik don meydana geldi
