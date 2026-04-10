Uyarılar yapılmıştı: 174 merkezde toprak sıcaklığı sıfırın altına indi, 54 ilde meteorolojik don meydana geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Meteoroloji'nin uyarılarının ardından çarşamba akşamıyla perşembe sabah 06.00'ya kadar olan süreçte Türkiye genelinde 174 merkezde... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T02:26+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/tarim-ve-orman-bakanligindan-zirai-don-uyarisi-5-gun-boyunca-surecek-1104813070.html
02:25 10.04.2026 (güncellendi: 02:26 10.04.2026)
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Meteoroloji'nin uyarılarının ardından çarşamba akşamıyla perşembe sabah 06.00'ya kadar olan süreçte Türkiye genelinde 174 merkezde toprak sıcaklığı sıfırın altına indi. 54 ilde meteorolojik don hadisesi meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı soğuk hava uyarısının ardından yapılan ölçümlerde Türkiye genelinde 8 Nisan akşam saatlerinden 9 Nisan sabah 06.00'ya kadar zaman diliminde 174 merkezde toprak sıcaklığı sıfırın altına indi.
En düşük toprak üstü sıcaklığı Bolu merkezde sıfırın altında 13 derece olarak ölçüldü. Toprak üstü sıcaklığı Ankara Çamlıdere'de sıfırın altında 11.5 derece, Ankara Elmadağ Radar Sahası'nda sıfırın altında 10,6 derece, Bolu Kıbrıscık'ta sıfırın altında 8.9 derece, Çankırı Çerkeş'te sıfırın altında 8,8 derece, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde sıfırın altında 8.7 derece ve Kırşehir Kaman Yelek beldesinde sıfırın altında 8.7 derece olarak kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, toprak üstü sıcaklığı zirai don açısından kritik göstergeler arasında yer buluyor.
Güneşlenme sona erdikten sonra yeryüzü hızla soğur ve havayı alttan başlayarak soğutur. Bu nedenle gece saatlerinde atmosferin yere yakın kesimleri, üst katmanlara göre daha soğuk olur.
Bitkilerin yüzeye yakın kısımları doğrudan toprak üstü sıcaklığından etkilendiği için, hava sıcaklığı (yerden 2 metre yükseklikte ölçülen hava sıcaklığı) sıfırın altına düşmese bile toprak yüzeyinde oluşan soğuma bitkilerde don zararına yol açabiliyor.
Zirai don sınıflandırmasına göre sıcaklığın 0 ile sıfırın altında 2.2 derece arasında olması hafif, sıfırın altında 2.2 ile sıfırın altında 4.4 derece arasında olması orta, sıfırın altında 4.4 derecenin altına düşmesi ise kuvvetli don olarak değerlendiriliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilere 7-11 Nisan tarihlerinde etkili olacak olumsuz hava koşullarıyla ilgili uyarıda bulunmuştu.